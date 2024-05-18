Goi?s vence Miss Gay 2001

E foi dessa vez que Alessandra Vargas faturou o t?tulo de Miss Brasil Gay. A carism?tica candidata que representou em outros concursos o estado de Tocantins e, por dois anos consecutivos, esteve na imin?ncia de ser coroada, at? que enfim levou a melhor.

Em 99, ela amargou um terceiro, a contragosto de toda a plat?ia. Em 2000, a cena se repetiu e coube a ela a segunda coloca??o. Este ano ela reinou absoluta, encantando n?o s? o p?blico, como todos os jurados.

A vit?ria j? era esperada. N?o foi por acaso que at? sua sogra, Maria Auxiliadora Pena, veio a Juiz de Fora torcer por ela. Sua m?e Raimunda Galv?o, de 70 anos, lembra da luta de Alessandra ao longo desses anos. "Ele ganhou v?rios t?tulos. Miss Gay Internacional, Miss Rio de de Janeiro. S? faltava esse, que n?s levamos tr?s anos para conquistar", comemora a m?e da miss. O marido, que s? se identificou pelo nome de Pena, tamb?m estava emocionado com a vit?ria de Alessandra. "Apesar de todas as dificuldades que tivemos, n?s conseguimos. Estou muito feliz pela Alessandra. Ela merece! J? era para termos comemorado este t?tulo antes" alfinetou.

Disposta a quebrar o estigma de "quase vencedora", Alessandra abriu m?o do Tocantins e representou em 2001 o estado de Goi?s, com um traje em homenagem ao p?ssaro cupido, ave t?pica do sert?o goiano. O vestido de gala, idealizado pelo estilista Henrique Filho, contava com desenhos geom?tricos bordados em pedraria preta e branca. Toda essa produ??o foi or?ada em R$ 13 mil.

Alessandra na vida real

A personagem Alessandra Vargas ? interpretada por Alex Galv?o, um carioca de 28 anos que ? cabeleireiro na cidade maravilhosa. Ca?ula de uma fam?lia de dois irm?os, recebe total apoio da fam?lia para participar dos concursos.

Jurados de estrelas

O time de jurados contou com a participa??o de Scheila Carvalho, Ta?s Ara?jo (a Selminha Aluada de Porto dos Milagres), Baby Brasil, Jorge Lafont (Vera Ver?o da Pra?a ? Nossa), a jornalista juizforana Leda Nagle, entre outros.

Da esquerda para a direita, Miss Rio de Janeiro (2? lugar), Miss Esp?rito Santo (4?), Miss Goi?s (1?), Miss S?o Paulo (3?) e Miss Para?ba (5?)