Drag Queens

Divirta-se com a galeria de fotos deste s?bado no Cal?ad?o!

Fl?via Machado

Em s?bado detodo juizforano sabe que o Cal?ad?o da Rua Halfeld fica lotado. E este ano n?o est? sendo diferente. Gays, l?sbicas, transsexuais, simpatizantes e curiosos dividem as ruas para verem o 'espet?culo' proporcionado pelas, que por sua vez, n?o decepcionam!

Divertid?ssimas com suas fantasias inusitadas e sempre muito criativas, elas fazem a festa! E se voc? n?o pode ir at? o Cal?ad?o, pode conferir algumas fotos aqui.

Galeria de fotos: