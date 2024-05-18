Miss Gay 2001
Divirta-se com a galeria de fotos deste s?bado no Cal?ad?o!
Fl?via MachadoEm s?bado de Miss Gay todo juizforano sabe que o Cal?ad?o da Rua Halfeld fica lotado. E este ano n?o est? sendo diferente. Gays, l?sbicas, transsexuais, simpatizantes e curiosos dividem as ruas para verem o 'espet?culo' proporcionado pelas Drag Queens, que por sua vez, n?o decepcionam!
Divertid?ssimas com suas fantasias inusitadas e sempre muito criativas, elas fazem a festa! E se voc? n?o pode ir at? o Cal?ad?o, pode conferir algumas fotos aqui.
Galeria de fotos:
|
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!