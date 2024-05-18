Miss Gay 2001
Fl?via Machado
Na sexta, dia 17, tem lan?amento do CD ?The rhythm of the bitch?, de Ver?nica e Allien, pela primeira vez em JF. Entrada + CD autografado a R$ 15, e R$ 12, somente o ingresso.
S?bado, ? a vez da apresenta??o de Drags da cidade: Alicia Andrews, Cindy Shelman, Zyraxx e Andrew. Tamb?m haver? ?boys? no queijo durante toda a noite. A entrada at? a meia noite ? de R$ 12, e de R$ 15, ap?s.
Domingo, acontece o Pagayde, o 1? pagode gay da cidade, a partir das 17h. A entrada ? de R$ 3 e a cerveja ser? vendida a R$ 1,50.
