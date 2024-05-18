Boite Blade

Fl?via Machado



Mais festas v?o agitar o fim de semana do. Desta vez, a programa??o vai de sexta at? domingo, na R. Saint Clair de Carvalho, 317, Centro ), que est? de cara nova! Al?m das atra?es, a m?sica tamb?m rola por conta do, todos os dias.

Na sexta, dia 17, tem lan?amento do CD ?The rhythm of the bitch?, de Ver?nica e Allien, pela primeira vez em JF. Entrada + CD autografado a R$ 15, e R$ 12, somente o ingresso.

S?bado, ? a vez da apresenta??o de Drags da cidade: Alicia Andrews, Cindy Shelman, Zyraxx e Andrew. Tamb?m haver? ?boys? no queijo durante toda a noite. A entrada at? a meia noite ? de R$ 12, e de R$ 15, ap?s.

Domingo, acontece o Pagayde, o 1? pagode gay da cidade, a partir das 17h. A entrada ? de R$ 3 e a cerveja ser? vendida a R$ 1,50.