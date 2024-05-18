Rainbow Fest

Primeiro dia de palestras discute homossexualidade e educa??o

Fl?via Machado

O primeiro dia do, que teve in?cio na ?ltima ter?a-feira, levantou a bandeira da educa??o, discutindo o tema:

Pela manh?, a palestrante, Lu?za Stheling, coordenadora do Programa de Educa??o Afetivo-Sexual (Peas), da Secretaria de Estado da Educa??o, apresentou os resultados dos trabalhos de preven??o e educa??o sexual desenvolvidos junto a escolas p?blicas estaduais e municipais em Juiz de Fora.

Na palestra, tamb?m foi discutida a implanta??o da educa??o sexual nas escolas, tra?ando um perfil sobre o comportamento sexual masculino e feminino, abordada no livro: "Educa??o Sexual na Escola - Mito e Realidade", de Isaura Guimar?es. O debate girou em torno de como lidar com o homossexualismo nas salas de aula, no sentido de poder melhor orientar os alunos e responder suas d?vidas.

Aceitar as diferen?as Uma das palestras mais esperadas foi a do pedagogo e presidente da Associa??o da Parada do Orgulho GLBT de S?o Paulo, Roberto de Jesus, tamb?m direcionada aos professores.

O pedagogo ? professor e falou em sua palestra sobre casos de discrimina??o e preconceito existentes, n?o s? relacionados ao homossexualismo como tamb?m ?s demais diferen?as, como cor e credo. E orientou os professores sobre como agir em situa?es de discrimina??o, pois, de acordo com ele, muitas vezes a pr?pria sociedade ensina o preconceito.

Encerrando as discuss?es, o historiador e professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, Anderson Ferrari, falou sobre o tema, ?O professor frente ao homoerotismo masculino no contexto escolar?.