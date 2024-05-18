Miss Gay 2001
Fl?via MachadoAs loucuras das festas que agitavam a discoteca mais famosa do mundo, na d?cada de 70, em New York, agora embalam JF. Studio 54 ? o tema da sexta edi??o de uma das festas mais badaladas da cidade - a Festa da Val -, que acontece nesta sexta, dia 17 de agosto, a partir das 23h, na Sede Social do Sport Club (Av. Rio Branco, 1303) .
A dica dos organizadores ? fazer uma super produ??o anos 70, no Mercado Fashion Bazzar para arrasar na noite! A festa promete ser ?tudo de bom?, com atra?es como o ?pocket special show?, com a Cher brasileira - a D?sirre - e a Thamy La Close, Drag revela??o carioca.
Os embalos da noite ficam por conta do DJ paulista Robson Mouse.
Ingressos antecipados (at? quinta, dia 16) est?o sendo vendidos a R$ 15. ? bom se apressar pois os 300 primeiros a adquirirem os seus ganham o CD ?Look my Hair?, da Dimmy Kieer, que ser? lan?ado na festa. A censura ? de 18 anos.
