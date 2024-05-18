Em clima de Bodas de Prata

Rep?rter: Emilene Campos



Para traduzir o tema em cen?rio e figurinos, o produtor do show Orlando Almeida lan?ar? m?o de artefatos prateados das mais diferentes texturas. A escolha da cor n?o ? por acaso. Este ano, o evento comemora Bodas de Prata. Por isso, as modelos da Galeria da Beleza, representados por travestis de todo o pa?s, desfilar?o com trajes nesta cor. E a personagem de Chiquinho Motta, Mademoselle Debrette de Leblanc, subir? ao palco com um modelo em tons claros, produzido pelo estilista Geraldo Sobreira.

Outros estilistas tamb?m aceitaram o desafio de dar formas femininas ao corpo de homens. Henrique Filho e Alexandre Dutra s?o alguns deles. O desfile contar? com a presen?a de 28 candidatas, e n?o de 27 como em anos anteriores. Cada uma delas representa um estado brasileiro, mas em fun??o de um impasse a Miss Fernando de Noronha foi inclu?da no concurso. Chiquinho n?o revela o nome dos jurados, mas h? boatos de que Hans Donner, a Globeleza Val?ria Valenssa e a atriz global Cl?udia Alencar prestigiem a festa juizforana.