S?o Paulo conquista t?tulo de Miss Brasil Gay

20/08/2000

Mas isso era apenas uma estrat?gia para Michele X brilhar absoluta no passarela. Em quest?o de minutos, ela retirou a segunda capa e o p?blico se deslumbrou com um vestido preto totalmente bordado em pedraria, formando desenhos em espirais. J? o segundo lugar foi conquistado por Alessandra Vargas, representante de Tocantins. A festa que levou ao Gin?sio do Sport Clube cerca de 4 mil pessoas teve mais de 5 horas de dura??o. Quem compareceu n?o se decepcionou. Entre um desfile e outro, o p?blico pode conferir espet?culos marcados pela ousadia e pela criatividade.



O destaque ficou por conta da apresenta??o da inusitada dan?a do "ventre" feita por modelos de S?o Paulo. Ao som da Mel? do Beijo e de El Arbi (Khaled), eles levaram a plat?ia ao del?rio. Tiraram pe?a por pe?a da vestimenta preta e dourada e, por pouco, n?o conclu?ram o streap-tease. A segunda apresenta??o do grupo tamb?m causou grande frisson. Caracterizados como os cantores do Village People, eles fizeram todo o Gin?sio do Sport cantar o hino gay "IMCA".

At? Hans Donner e a Globeleza Val?ria Valenssa, que faziam parte do corpo de jurados, ficaram extasiados com o espet?culo. "Nem na ?ustria, nem na Alemanha, nem na Su?ca, eu poderia ver um espet?culo t?o maravilhoso como este", disse entusiasmado o marido da Globeleza. Outro ponto alto foi a apresenta??o de Tara Novak (foto). Ao som de m?sicas francesas, a transformista fez performances no ar, enrolando-se em duas tiras de lycra.