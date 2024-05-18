Isabelita dos Patins

Ludmila Gusman

1?/07/02

JFService - Como voc? chegou ao Brasil?

Isabelita - Nasci em Buenos Aires e estou h? 32 anos no Brasil. Cheguei aqui no dia 31 de julho de 1970, lembro-me como se fosse hoje. Meu primeiro contato com o pa?s foi atrav?s de um cart?o postal que ganhei de meu pai. Ele trabalhava nos Correios e deu de presente a cada um dos quatro filhos um cart?o diferente. O meu era uma linda imagem do Rio de Janeiro ? noite. Fiquei encantado com o postal, achei maravilhoso. Depois fui morar em Ros?rio, l? na Argentina, e estudei numa escola chamada Estados Unidos do Brasil. L? eles ensinavam hist?ria, geografia e eu aprendi o hino brasileiro. Meu pai tinha uma orquestra e comecei a me interessar por instrumentos brasileiros, as professoras ficavam encantadas comigo. Aos 11 anos minha professora me convidou para fazer o Bumba-Meu-Boi. Participei tamb?m de festas em comemora??o ao 7 de Setembro, na embaixada do Brasil em Buenos Aires. Meu sonho era conhecer o povo brasileiro, passear na Cidade Maravilhosa. Mais tarde consegui um emprego no Consulado do Brasil na Argentina, servindo cafezinho, foi meu primeiro emprego. Nesse per?odo, n?o havia c?nsul. A secret?ria de l? ficou muito minha amiga e quando o consul chegou ela me apresentou como o seu bra?o direito. Fiz meu trabalho t?o bem que at? o consul gostou de mim. Ganhei uma passagem para visitar o Brasil. Passeei no Rio de Janeiro durante 15 dias. Como eu era menor de idade, tinha 18 anos na ?poca, n?o pude ficar. Ent?o voltei para o Consulado e trabalhei por l? algum tempo. Aos 21 anos, quando terminei de prestar o servi?o militar, pedi uma carta de recomenda??o ao consul e vim para o Brasil. Cheguei com a "cara e a coragem", fiquei deslumbrado com a Cidade Maravilhosa. Meu primeiro trabalho aqui foi de entregador de jornal, mas tamb?m trabalhei como auxiliar administrativo, auxiliar de contabilidade, vendedor ambulante. Fiz mil e uma coisas.

JFService - Como surgiu a id?ia de criar a Isabelita dos Patins?

Isabelita - A Isabelita nasceu sete meses depois que cheguei ao Brasil, em fevereiro de 1971. Era Carnaval e eu n?o sabia dan?ar. Eu via aquela alegria toda, todo mundo animado, queria me destacar tamb?m. Como eu sei patinar, desde os nove anos de idade, resolvi colocar os meus patins e me vestir como uma drag. Coloquei um mai? com um tule na cintura, enrolei outro na cabe?a, pintei meu rosto de branco e sa? desfilando pela Avenida Atl?ntica. Parecia uma vov? Mafalda. Me arrumava na rua mesmo, atr?s de um caminh?o. At? ent?o, a Isabelita s? aparecia no Carnaval. Era uma brincadeira que come?ou a chamar a aten??o das pessoas, uma atra??o, agora vivo da personagem.

JFService - De onde vem o nome Isabelita?

Isabelita - Numa dessas apari?es no Carnaval, um jornalista chegou perto de mim e me perguntou de onde eu era. Respondi que era argentino e ent?o ele disse: ah, voc? ? a Isabelita dos Patins. Naquela ?poca a primeira dama da Argentina era a Isabelita Peron. Gostei do nome e batizei a personagem assim.

JFService - E o sucesso da personagem, quando aconteceu?

Isabelita - Como eu gostava muito de crian?as passei a colocar nos bichinhos de pel?cia o patins e ia entregando ?s crian?as e, para as m?es deixava meu cart?o. Com isso, al?m de aparecer no Carnaval, eu comecei a fazer shows infantis tamb?m. At? que no Reiveillon de 93 para 94, uma boate me contratou para receber os convidados. Nesse dia, alguns amigos me desafiaram dizendo que eu n?o teria coragem de sair pela Avenida Atl?ntica vestido daquele jeito. Para provar a eles que n?o tinha vergonha eu fui. Quando passei por l? ouvi umas pessoas gritando: linda, maravilhosa, ela ? demais. Quando eu olhei, esperando ver gays, eram adolescente. Aquilo chamou minha aten??o. Achei muito bonito, uma demonstra??o de carinho. Dei uma pirueta e joguei um beijo para eles. Quando eu virei enconstei em um homem. Quem estava por perto gritou: beija, beija, beija. Tudo na brincadeira... Eu ent?o encostei meu rosto nesse homem e nunca vi tanto flash na minha vida. Surgiu fot?grafo de tudo quanto ? lado. Sem saber quem era o homem, fui embora. No dia seguinte, fui procurar na banca de jornal se minhas fotos tinham sa?do e para minha surpresa estava escrito na capa dos grandes jornais: Isabelita do Patins beija Ministro da Economia Fernando Henrique Cardoso?. A partir da? come?aram muitos convites. A Isabelita passou a ser convidada para muitas festas, programas de TV, entrevistas. J? fui em todos os programas de televis?o, s? ainda n?o fui no da Xuxa. J? fiz campanhas publicit?rias. Foi a partir da? que comecei a acreditar no meu potencial e investir para valer na drag queen. J? participei da novela "Explode Cora??o", a personagem Sarita do ator Floriano Peixoto foi inspirada na minha vida. A novela mais recentemente foi "O Clone". Nesta fiz poucas cenas, uma no bar da dona Jura e a outra na loja do Mohamed. Sempre que a Gl?ria Perez pode ela me encaixa nas suas tramas.

JFService - Demora muito tempo para a Isabelita ficar pronta?

Isabelita - Eu mesmo me pinto, costumo levar uma hora me maqueando e quase duas para ficar totalmente pronta. Me arrumo ouvindo m?sicas de ?ngela Maria. No meu guarda-roupa tenho 42 modelitos diferentes, um deles eu ganhei da bailarinha Ana Botafogo e o adaptei ao meu corpo. Ganho muitas coisas tamb?m, j?ias, enfeites.

JFService - Fale mais um pouco sobre quem ? voc?, Jorge Iglesias.

Isabelita - Isabelita ? uma figura folcl?rica do carnaval carioca, uma personalidade que leva alegria ?s pessoas, sem importar a idade. Com o meu sucesso e os convites que foram surgindo, em 1995, eu cidad?o Jorge Iglesias adotei a creche Noel Rosa, no bairro Vila Isabel. S?o 250 crian?as filhos de m?es solteiras eu sou como um pai para elas. Passei a ajud?-las em tudo que precisassem roupas, medicamentos, alimenta??o. Hoje sou o Papai Noel oficial. V?rias personalidades j? contribu?ram. Empres?rios, a Miss Brasil M?rcia Gabriela, o ator Thierry Figueiras e muitos outros, por meu interm?dio. Lembro uma vez em que um empres?rio mandou uma tonelada de alimento para l?. Era tanta coisa que distribu?mos tamb?m para outras entidades. Ajudo pessoas doentes, asilos, participo de campanhas beneficentes. O meu lema ? fazer o bem, sem olhar para quem. Abra?o essa causa nobre, porque me sinto feliz em poder ajudar. Nunca tive nada disso e se hoje tenho condi?es de ajudar, por que n?o fazer? (emociona-se).

JFService - Qual a sua opini?o sobre o Miss Brasil Gay?

Isabelita - Sem palavras, o Chiquinho est? de parab?ns, o evento ? um sucesso. O Miss Gay ? um carnaval fora de ?poca em Juiz de Fora. J? recebi muitas manifesta?es de carinho aqui das pessoas, dos comerciantes. Sempre que venho fico nos hot?is como cortesia. Passo nas ruas e todo mundo elogia a Isabelita ? um carinho muito grande. Adoro Juiz de Fora, a cidade est? de parab?ns.

JFService - E os projetos para a Isabelita, quais s?o?

Isabelita - Tenho muitos projetos. Agora estou lan?ando a boneca da Isabelita dos Patins. ? uma maneira de retribuir a cada um de voc?s e dizer obrigado ao povo brasileiro e ? imprensa pelo carinho, ternura e admira??o para comigo, Jorge Iglesias e o meu personagem Isabelita dos Patins. As bonequinhas ser?o lan?adas em Juiz de Fora, dias 16 e 17 de agosto, na loja do Z? Kodac. Ano que vem irei lan?ar um livro contando a minha hist?ria. ? uma li??o de vida. Vim com cara e a coragem para o Brasil, me tornei uma personalidade com o meu personagem.