Ra?a e For?a dos Transexuais

Para homenagear o p?blico GLS, o show da 26? edi??o do Miss Brasil Gay promete muitas supresas. Com o tema, o diretor Orlando Almeida revelou aotodos os detalhes das apresenta?es. A coreografia ? de Tony Santos.

JFService - Quais s?o as novidades do espet?culo deste ano?

Orlando Almeida - Pela primeira vez no Miss Brasil Gay vamos apresentar o show com um grande n?mero de transexuais (homens com seios). Nas apresenta?es anteriores t?nhamos uma m?dia de duas a tr?s bailarinas. J? este ano, estaremos com dez transexuais no palco, metade do elenco. O restante ? formado por bailarinos e transformistas (homens que se vestem de mulher uma parte do dia). Considero uma conquista muito grande, sem levar em conta que cinco delas v?m da Europa s? para se apresentar em Juiz de Fora. Isso ? para mostrar a coragem e a for?a que o gay tem para se assumir.

JFService - E as apresenta?es como v?o ser?

Orlando Almeida - O show ser? divido em duas partes. A primeira internacional com oito n?meros e a segunda nacional com seis n?meros. Na abertura do espet?ulo faremos uma homenagem ao Lido de Paris. As transexuais ficar?o sem a parte de cima do biquini sempre com muito eleg?ncia, sem tornar a apresenta??o vulgar. Num segundo momento, quatro delas dan?ar?o a m?sica do filme Moulin Rouge, que conta a hist?ria de quatro prostitutas. A dan?arina Kaika Sabatella ? a parte c?mica da apresenta??o. Por ser gordinha ela vai apresentar um n?mero muito divertido que ser? a surpresa da noite. Ainda na parte Internacional, Juliana De Primo far? um n?mero solo especial. Al?m disso, tem a "prata da casa". Os bailarinos de Juiz de Fora est?o programando uma entrada triunfal com a participa??o do Corpo de Bombeiros. Eles v?o instalar no local um cabo de a?o onde o bailarino vai escorregar at? o palco. No restante do show, os dan?arinos far?o uma homenagem ao Crazy House. Na parte nacional vamos fazer uma homenagem ao pentacampeonato, tudo em verde e amarelo. Como nos anos anteriores, vamos repetir tamb?m a participa??o dos gogo boys que far?o streap tease total. Eu at? que tentei tirar essa apresenta??o, mas as pessoas pedem muito esse n?mero.

JFService - Como foi a sele??o para o elenco?

Orlando Almeida - Foram todos escolhidos com muito cuidado. Juiz de Fora vai receber verdadeiros artistas. Como eu j? queria fazer esse show antes, fiquei atento ?s bailarinas que teriam melhor desenvoltura para se apresentar. Foram tr?s anos de observa??o at? formar a equipe.

JFService - Quanto foi investido neste show?

Orlando Almeida - ? muito dinheiro. S? pra se ter uma id?ia para o show de abertura foram gastos R$ 5 mil. As bailarinas est?o preparando um figurino de muito luxo, gastando em m?dia R$ 4 mil, cada uma. Os sapatos, peruca, j?ias s?o todos id?nticos e muito bonitos. Para montar um espet?culo desse porte em Juiz de Fora gastamos cerca de R$ 30 mil. ? um investimento que vale ? pena, quem for assistir n?o vai se arrepender.

JFService - O que o p?blico pode esperar com tudo isso?

Orlando Almeida - Ser? um show de muito luxo e glamour. De dois anos para c?, as mesas do Miss Gay se esgotam um m?s antes do evento. Dos quarenta convites que o Chiquinho me passou, 15 deles foram vendidos para franceses, alem?es, americanos que estar?o em Juiz de Fora especialmente para o evento. A repercuss?o ? t?o grande que n?o podemos descepcionar ningu?m. Por isso, o p?blico pode esperar o melhor. Um show repleto de atra?es muito bonitas.