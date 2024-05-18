Miss Gay 2002 - Festas e eventos paralelos

Festa Love me, I'm famous

Todos os anos, o Miss Gay movimenta a cidade no segundo s?bado de agosto e ? considerado o evento mais importante para o turismo da cidade. E na Semana do Orgulho Gay (de 13 a 18 de agosto), acontece a festa, com dois dias de muita badala??o. Nos dias 16 e 17 de agosto, Juiz de Fora vai ferver, em um galp?o de dois mil metros quadrados, localizado na rua Francisco Bernardino (antiga Cofercil).

Drags Vips



Entre os vips est?o confirmadas as presen?as de L?o Aquila (que trabalha com Monique Evans) e tamb?m de Salete Campari (fotos abaixo), no dia 16. A festa ter? ainda performances de go-go-boys e go-go-girls, show de laser, decora??o fl?or, light sticks, dark room, malabares, pirofagia e os melhores DJs e drag queens.

Recep??o e transporte



E para incrementar mais ainda o turismo da cidade, os promotores do evento v?o colocar ?nibus buscando os visitantes na Rodovi?ria e levando-os para os hot?is, com um DJ tocando m?sicas sempre muito animadas.

A produ??o da Love fornecer? transporte gratuito do ensaio do Miss Gay, no Sport Club, na sexta-feira, para a festa. No dia do concurso, no s?bado, as vans tamb?m estar?o dispon?veis.

Mix de divers?o





O local ter? temb?m um mercado, com m?sica, lojas, bar, restaurante, cibercaf?, desfiles e at? mesmo massagem para relaxar, tipo do-in e shiatsu. No dia 16 (sexta-feira) vai rolar uma super festa animada pelo DJ espanhol Pedro Mol. Outros tr?s DJs de Juiz de Fora completam a programa??o: Igor Funk Beats, Marley e Ant?nio Marchiori.