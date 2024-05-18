Miss Gay 2002 - Festas e eventos paralelos

I Semin?rio MGM Empresarial

No dia 22 de julho acontece o, organizado pelo MGM - Movimento Gay de Minas, em parceria com a Associa??o Comercial de Juiz de Fora, a Associa??o Brasileira de Restaurantes e Empresas de Entretenimento (ABRASEL), o Juiz de Fora Convenion & Visitors Bureau Juiz de Fora e o Sindicato de Hot?is, Restaurantes, Bares e Similares de Juiz de Fora. O evento tem como objetivo instruir o segmento empresarial sobre as especificidades do p?blico GLS de forma a promover a?es receptivas mais adequadas e mais lucrativas.

Juiz de Fora tem no p?blico GLS uma das principais fontes de entrada de recursos financeiros provenientes do turismo. Todos os anos, na segunda semana do m?s de agosto, cerca de R$ 2 milh?es s?o injetados na economia local, trazidos por gays, l?sbicas e simpatizantes, vindos de todo o Brasil, para participarem do Concurso Miss Brasil Gay e do Rainbow Fest. Observando estes detalhes o evento pretende responder as seguintes perguntas: Como lidar com esse p?blico? Quais suas especificidades? Como atrair o cliente GLS para o seu neg?cio? Como aumentar essa arrecada??o e fazer com que ela seja mais constante?

O semin?rio acontece na Sede do MGM (Av. Oleg?rio Maciel, 1344), ?s 19h. Os palestrantes ser?o: Oswaldo Braga (Comunicador Social, p?s-graduado em Fashion Marketing pela London College of Fashion, presidente do MGM - Movimento Gay de Minas), Marco Trajano (Administrador P?blico, membro do Conselho Consultivo do MGM- Movimento Gay de Minas) e Marcos Carneiro (Empres?rio do setor de alimentos e bebidas de Juiz de Fora, membro do Conselho Consultivo do MGM - Movimento Gay de Minas).O investimento ? de R$25 por participante. As empresas que inscreverem mais de tr?s pessoas ter?o direito a uma vaga extra. As inscri?es podem ser feitas no MGM ou atrav?s do envio da ficha de inscri??o e comprovante de dep?sito pelo fax: 3215-1575. Os dep?sitos podem ser feitos, em nome do MGM, atrav?s da conta Banco do Brasil, Ag?ncia: 0024-8 Juiz de Fora, Conta n? 22.647-5. As vagas s?o limitadas a 40 participantes.

Confira a programa??o do I Semin?rio MGM Empresarial:

A homossexualidade no contexto social

O Turismo GLS em Juiz de Fora

Os s?mbolos da comunidade GLBT

Perfil e Cultura GLBT

Mais informa?es pelo e-mail:ou pelo telefone: 3215-1575.

