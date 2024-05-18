As 28 candidatas em trajes t?pico e de gala
|Estado/Nome
|Traje T?pico
|Traje de Gala
|Acre - Camila Keller
|Alagoas - Mila Kinski
|Amapa - Renata Ge Mak
|Amazonas - Glena Santana
|Bahia - Ludmila Cavalieri
|Cear? - Francine Werneck
|Distrito Federal - Monique Domenegacci
|Esp?rito Santo - Bruna Minele
|Fernando de Noronha - Marilu Barraginha
|Goi?s - B?rbara Stil Jackson
|Maranh?o - Monique Stallmas
|Mato Grosso - Regine de M?naco
|Mato Grosso do Sul - Micaela Ferrari
|Minas Gerais - Sindy Shelman
|Par? - M?nica Ravache Noville
|Para?ba - Andressa Gavinelle
|Paran? - Virna Liz
|Pernambuco - Katerine Nunes
|Piau? - Andr?a Lippi
|Rio de Janeiro - Renata Finski
|Rio Grande do Norte - Santana Loren
|Rio Grande do Sul - Tessi Valetina
|Rond?nia - Michelle Ronda
|Roraima - Sthefani Campbel
|Santa Catarina - Fl?via Monteiro
|S?o Paulo - Fernanda Carrara
|Sergipe - Gisele Strauss
|Tocantins - Taissa Nogueira
