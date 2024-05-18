As 28 candidatas em trajes t?pico e de gala

Estado/Nome  Traje T?pico   Traje de Gala 
 
Acre - Camila Keller T?pico Gala
Alagoas - Mila Kinski T?pico Gala
Amapa - Renata Ge Mak T?pico Gala
Amazonas - Glena Santana T?pico Gala
Bahia - Ludmila Cavalieri T?pico Gala
Cear? - Francine Werneck T?pico Gala
Distrito Federal - Monique Domenegacci T?pico Gala
Esp?rito Santo - Bruna Minele T?pico Gala
Fernando de Noronha - Marilu Barraginha T?pico Gala
Goi?s - B?rbara Stil Jackson T?pico Gala
Maranh?o - Monique Stallmas T?pico Gala
Mato Grosso - Regine de M?naco T?pico Gala
Mato Grosso do Sul - Micaela Ferrari T?pico Gala
Minas Gerais - Sindy Shelman T?pico Gala
Par? - M?nica Ravache Noville T?pico Gala
Para?ba - Andressa Gavinelle T?pico Gala
Paran? - Virna Liz T?pico Gala
Pernambuco - Katerine Nunes T?pico Gala
Piau? - Andr?a Lippi T?pico Gala
Rio de Janeiro - Renata Finski T?pico Gala
Rio Grande do Norte - Santana Loren T?pico Gala
Rio Grande do Sul - Tessi Valetina T?pico Gala
Rond?nia - Michelle Ronda T?pico Gala
Roraima - Sthefani Campbel T?pico Gala
Santa Catarina - Fl?via Monteiro T?pico Gala
S?o Paulo - Fernanda Carrara T?pico Gala
Sergipe - Gisele Strauss T?pico Gala
Tocantins - Taissa Nogueira T?pico Gala

