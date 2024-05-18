L?o ?quilla, as asas da imagina??o



Deborah Moratori

14/08/03

O nome ele n?o revela de jeito nenhum, ? segredo de estado. Aparecer "desmontado", ent?o, jamais! "? que eu quero dar o golpe da Tiazinha...", diverte-se. Senhoras e senhores, com voc?s, L?o ?quilla. Por onde a drag queen L?o ?quilla passa ? festa, na certa! E nada de festa pobrezinha n?o, pois sua presen?a merece tudo que h? de melhor. N?o ? ? toa que a drag se transforma em drag rep?rter na cobertura dos eventos mais fervilhantes de S?o Paulo em seu programa "Detonando", veiculado pela r?dio Transam?rica, e no Noite Afora, da apresentadora da Rede TV! Monique Evans. L?o, ela brinca, n?o ? de Leonardo, mas de Leonora... Brincadeiras ? parte, L?o j? era apelido de inf?ncia e ?quilla vem do latim e significa ?guia. "Achei que era sonoro e tudo combinava e tinha a ver com metamorfose". Tudo a ver

A personagem surgiu h? dez anos no espet?culo Pl?sticas de Sonhos em que o ator por tr?s da drag interpretava duas personagens. Um menino abandonado que ? levado para trabalhar numa f?brica de brinquedos onde descobre que tem poderes m?gicos e pode dar vida a esses brinquedos. E foi na pele da boneca que ganha vida que nasceu L?o ?quilla. "A boneca aprendeu a andar, falar, cantar, dan?ar e se transformou no que eu sou hoje... Nos meus espet?culos, eu fa?o essa boneca at? hoje e este ? um dos n?meros mais aplaudidos pelo p?blico", conta. Os espet?culos que a drag produz, ali?s, s?o ?nicos em todo Brasil. "Eu organizo um grande espet?culo por ano. Meu trabalho ? inspirado nos shows da Broadway. Eu costumo dizer nos espet?culos que 'est? ? a minha Broadway'", conta. A ?ltima produ??o, Abra Cadabra conta com uma equipe de 18 pessoas entre diretores, bailarinos e produ??o. "?s vezes tenho um segundo pra trocar de roupa, mas conto com uma dubl?. O p?blico fica chocado. E um espet?culo como esse eu sou a ?nica drag queen profissional no Brasil que faz".

Este sucesso coroado foi conquistado com muito sacrif?cio. L?o ?quilla lembra do primeiro show em 1999 que foi bancado com a venda do apartamento em que morava. "Eu fechei a casa onde hoje funciona o Direct TV Music Hall, vendendo meu apartamento de R$ 80 mil. E isso fez o maior barulho na ?poca. Minha fama despontou da minha loucura. E eu costumo dizer que comprei a minha fama...".

Jogo de cintura

Mas essa fama foi conquistada mesmo ? "gastando muito salto alto", como a pr?pria drag define. E esse trabalho que consome 15 horas por dia da drag. ? tarde, ela fica na televis?o, de l? segue para a faculdade onde faz o curso de Marketing e ?s 23h tem que estar na r?dio onde apresenta o programa ao vivo at? as duas horas da madrugada. Tudo isso em cima de um salto alto... Ufa! "Desmontado, s? para dormir! Eu fa?o tudo montado, n?o d? para trocar de roupa antes de ir para aula, mas a dire??o da faculdade entende e os meus colegas de sala tamb?m. Minha sala virou ponto tur?stico. Eu sou a maior atra??o da faculdade!", conta.

Se sentindo a pr?pria Xuxa por causa do rebuli?o que provoca com a sua presen?a, a drag se defende de eventuais provoca?es. "Quem n?o tem talento n?o se estabelece. ? com o fruto do meu trabalho que eu sustento a minha fam?lia, comprei carro, apartamento...", fala. L?o ?quilla ? pai de duas crian?as, uma de seis e outra de sete anos. Com apoio e aceita??o da fam?lia - a m?e da drag inclusive faz a apresenta??o de alguns espet?culos -, ?quilla procura separar muito bem lado pessoal da profiss?o. "Meus filhos nunca me viram montado para eles entenderem que a drag ? uma profiss?o. Procuro mostrar para eles que o que eu fa?o na TV ? trabalho", explica.

E trabalho n?o falta na vida deste artista. Al?m do show ele est? apresentando para a Rede TV! uma proposta de trabalho solo. Misterioso, n?o adianta muitos detalhes. "N?o ? um programa gay", afirma categ?rico, "porque a gente n?o quer r?tulo, mas sim igualdade. A id?ia ? fazer um programa de entrevistas e entretenimento, com quadros irreverentes que t?m tudo a ver com a minha personalidade. Vai ser um programa in?dito e com a primeira drag apresentadora em canal aberto", torce. Para os fofoqueiros de plant?o um recado: "Eu n?o estou na TV porque sou 'viado', mas porque eu sou competente!".

Princesa de Minas

Em Juiz de Fora, o artista nunca se apresentou por uma quest?o exclusiva de cach?. "Meu show ? caro, porque tem uma produ??o muito rica". L?o ?quilla j? esteve na cidade por ocasi?o do Miss Brasil Gay e faz elogios ? iniciativa do cabeleireiro Chiquinho. "Como a gente costuma dizer, a gente tem que 'deitar' pro Chiquinho. O Miss Gay j? ? um evento que faz parte do calend?rio nacional e o reconhecimento que tem da m?dia, que recebe por parte dos artistas comprova que a festa merece respeito. ? um evento muito forte que conquistou o mundo! E ? uma grande conquista n?o s? para as drags e para os transformistas, mas para o mundo gay", finaliza.

Em 2004, L?o ?quilla ? presen?a confirmad?ssima em mais uma edi??o da Festa Love Me I'm Famous. Clique aqui para saber mais!