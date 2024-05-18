Rep?rter: T?mara Lis

Fotos e Edi??o:

Ludmila Gusman

Apoio T?cnico:

Patr?cia Guimar?es de Faria e

Danilo Oliveira Santos

19/08/03

Nos bastidores, havia muita gente correndo de um lado para o outro, costurando os ?ltimos reparos nos vestidos, fazendo o retoque da maquiagem, dando aquele "toque" especial nos penteados.

E n?o pensem voc?s que h? uma ordem para isto n?o! ? tudo ao mesmo tempo! Enquanto um puxa daqui, outro aperta de l? e as "misses" ficam cercadas de cuidados e aten?es. Mais se parecem com noivas no dia do casamento.

Quem decide!

Os jurados v?o chegando aos poucos. E aguardam em uma sala com bebidas e canap?s. Aproveitam o tempo para colocar o assunto em dia e relembrar outras edi?es do evento. Os que v?m pela primeira vez ainda est?o um pouco "assustados" com toda a movimenta??o. S?o pessoas de forma??o e viv?ncias diferentes. Cada um com seu estilo pr?prio.

E variedade foi o que n?o faltou no j?ri do Miss Brasil Gay 2003. Sentados lado a lado para escolher a representante gay de 2003, estavam debutantes e verdadeiros "experts" no assunto.

Uma que fez sua estr?ia este ano no j?ri do concurso, foi a atriz juizforana Arlete Heringer (que atualmente est? na novela Mulheres Apaixonadas como a personagem Yvone, empregada e amiga da professora Raquel, vivida por Helena Ranaldi).

Outro debutante na festa, e que fez muito sucesso nos camarins, ? o carioca Thiago Penna eleito Homem Brasil 2003. O modelo e professor de muscula??o tamb?m fez muito sucesso com plat?ia presente no est?dio.

Mas quem fez mesmo furor ao cruzar a passarela foram os globais Ari Fontoura (ator que j? teve o talento reconhecido em v?rias novelas da emissora) e o ex-big brother Andr? Gabeh que esteve na cidade no fim de semana apresentando seu show no Cine Theatro-Central.

Tamb?m fizeram parte do j?ri figuras ilustres de Juiz de Fora, como a jornalista, advogada e promotora de eventos, Maria Helena Souza Mello , a cabelereira e maquiadora, Cristine Kalffman, o j? consagrado jurado do evento, que h? 19 anos ajuda a escolher a Miss Brasil Gay, David Daniel, a m?dica esteticista, Leda Villas-Boas , o estilista da primeira dama de S?o Paulo, Rog?rio Figueiredo e a transformista Adele Adjane (professora de hist?ria de Belo Horizonte), dentre outros nomes j? conhecidos na cidade.



Clique na nome de cada um dos jurados para saber o que eles pensam sobre o Miss Brasil Gay e o que acharam de Juiz de Fora. Confira tamb?m a opini?o dos organizadores da Raibow Fest e diretores do Movimento Gay de Minas, Oswaldo Braga e Marcus Trajano