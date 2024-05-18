Brigitte Beaulieu, a drag de Curitiba

A drag queen concedeu uma entrevista exclusiva ? equipe da ACESSA.com em que conta como tudo come?ou e fala sobre seu trabalho, projetos e elogia o Miss Brasil Gay. Leia e confira!

ACESSA.com - Primeiro fale de voc?. Onde vive, em que cidade nasceu, idade...



Brigitte - H? dez anos vivo em Curitiba, por?m vim de Maring?, interior do Paran?. Comecei cedo antes dos 18 anos, hoje tenho 29. Com a minha insist?ncia e vontade de crescer, me profissionalizei como drag queen e aos poucos consegui o meu espa?o aqui em Curitiba onde trabalho h? dois anos e meio como hostess na boate GLS Cat's Club.



ACESSA.com - Como surgiu a drag Brigitte?



Brigitte - A Brigitte surgiu de brincadeira em Maring?, na inaugura??o de um barzinho no qual as pessoas sentiam a falta de um lugar s? para gays. Eu n?o sabia que iria durar tanto tempo, n?o foi nada planejado. Mas aqui estou eu...



ACESSA.com - E por que Brigitte Beaulieu?



Brigitte - Esse nome tamb?m, claro foi naturalmente uma conseq??ncia... Eu precisava de um nome art?stico e um amigo me ajudou dizendo alguns nomes e Brigitte estavam entre eles. Na hora esse nome me soou muito forte e eu acho que ? assim que tem que ser...



ACESSA.com - Como ? o seu trabalho como drag?



Brigitte - Dentro das minhas limita?es, eu tento realizar o meu trabalho da melhor forma poss?vel. Sou muito atenciosa e simp?tica, acho que foi assim que cativei o p?blico curitibano.



ACESSA.com - Demora muito a transforma??o em Brigitte Beaulieu? Quem faz a maquiagem, como ? esse processo de mudan?a?



Brigitte - Sim ? bastante demorado, s? a maquiagem leva mais ou menos 1h15, dependendo do meu tempo. Eu ? que fa?o tudo, desde a elabora??o do figurino, as perucas (penteados) at? a confec??o dos trajes. Come?o com a maquiagem, depois as meias, o traje, a peruca os acess?rios e, por ?ltimo, o sapato.



ACESSA.com - E as roupas que voc? usa, seguem qual estilo?



Brigitte - As roupas que eu uso, sim seguem um estilo, mais para o chique, a linha fina, perua chique, mas tamb?m vario conforme a ocasi?o. Gosto muito de corselete e a cor vermelha predomina.



ACESSA.com - Voc? tem contato com muitas personalidades do meio art?stico, n?o ? mesmo? Como voc? se relaciona com eles?



Brigitte - Sim tenho... O relacionamento acontece da melhor forma poss?vel. Sinto que me tratam de igual e isso ? muito gratificante no nosso meio. Como sou simp?tico, eles adoram. Sei que isso ajuda muito.



ACESSA.com - J? pintou algum trabalho interessante na TV ou em outro ve?culo de comunica??o nacional?



Brigitte - Sim j? apareceu, mas n?o era muito interessante... N?o compensava toda a sess?o de pintura e lataria... A? vi que n?o valeria ? pena.



ACESSA.com - Voc? tamb?m ? colunista de um site. Gosta de escrever?



Brigitte - Sim, gosto de escrever, mas sei que preciso melhorar muito. Eu escrevo para um site como o Acessa.com, o www.oevento.com que ? um site local de Curitiba. Acho muito divertido esse trabalho.



ACESSA.com - Tem algum projeto em vista? Qual?



Brigitte - Sim, de escrever para uma revista. Esse projeto ? recente, vou continuar com o mesmo estilo do site, contando boas novas, indicando alguns lugares e mandando beijos para outros... E tenho mais projetos pela frente, mas deixa madurar um pouco mais...



ACESSA.com - J? veio alguma vez a Juiz de Fora para assistir ou participar do Miss Gay?



Brigitte - Ainda n?o mais gostaria muito. Sempre ouvi falar dessa cidade, quem sabe um dia eu apare?o. E sobre o concurso eu gostaria muito...



ACESSA.com - O que voc? acha do evento?



Brigitte - Eu acho ?timo, j? que o transformista, assim como a drag, lida com a beleza. ? um incentivo muito legal e o organizador Chiquinho est? de parab?ns! Beijos...



ACESSA.com - Voc? acha que hoje h? mesmo preconceito contra os homossexuais. Que mensagem gostaria de deixar?



Brigitte - Sim, h?. Infelizmente nossa sociedade ainda ? muito resistente... Simplesmente falta de informa??o. Acho que ningu?m ? mais que ningu?m. Viva e deixe viver.



