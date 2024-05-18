Festa da Val

Orlando de Almeida adianta detalhes do show do Miss Brasil Gay

e revela quem ser?o os jurados

Ludmila Gusman

10/07/03

A atriz Cl?udia Alencar, o cantor e ex-BBB Andr? Gabeh, a modelo ?ngela Bismark, a miss Brasil Gislaine Ferreira e o "homem mais bonito do Brasil", o juizforano Tiago Pena, s?o presen?as confirmadas no juri do 27? Miss Brasil Gay. A modelo Viviane Ara?jo ainda n?o confirmou presen?a, mas tamb?m est? inclu?da na lista dos jurados que v?o escolher, em Juiz de Fora, a nova Miss Brasil Gay. Quem garante ? o produtor do show, Orlando Almeida, que antecipou ao Portal JF Service/ACESSA.com todos os detalhes da festa.

O show

Este ano, as apresenta?es far?o uma homenagem ? cantora Clara Nunes. "A primeira parte ser? toda nacional para lembrar os 20 anos de morte da cantora. Tudo com muito luxo e bom gosto", afirma. Al?m de saudar a cantora (falecida em 2 de abril de 1983), as homenagens se estendem tamb?m a todas as profiss?es. "O tema deste ano ? "Profiss?o: Artista", comenta Orlando.

Ao contr?rio do ?ltimo concurso, em que a equipe de bailarinos era formada por transexuais (homens com seios), este ano o produtor do Miss Gay diz que o brilho da noite ficar? por conta dos transformistas (homens que se vestem de mulher uma parte do dia). Ao todo a equipe ? formada por dez bailarinos e seis transformistas. "Procurei fazer algo diferente do ano passado em todos os sentidos. At? o perfil dos bailarinos ? diferente. Este ano a maioria ? composta por gente negra e morena. Vamos fazer um show bem regional com m?sicas nacionais", adianta. Na programa??o est?o inclu?das dan?as afro, ax?, rom?ntica e de rua.

A primeira parte das apresenta?es j? est? pronta. "Os bailarinos ensaiaram mais de um m?s para tudo sair perfeito", diz Orlando. Agora eles come?am o treino da segunda apresenta??o que ocorre enquanto a organiza??o do Concurso analisa o resultado final. A atra??o do show mais uma vez ficar? por conta da dan?arina Ka?ka Sabatella que todos os anos leva a plat?ia ao del?rio com suas performances. "No primeiro momento ela far? uma s?tira a Gal Costa e na segunda vez que entrar no palco imitar? a She-Ra", comenta o produtor. As m?sicas internacionais tamb?m n?o ficar?o de fora do evento. "Vamos fazer um apresenta??o internacional da segunda parte do show. As pessoas gostam e n?o h? como n?o incluir estas m?sicas", diz.

Para preparar o show, o organizador conta que foram gastos mais de R$ 14 mil. "A expectativa ? grande, ? muita responsabilidade. Na verdade encaro esse show como um desafio, as pessoas me cobram muito, por isso essa minha preocupa??o em sempre fazer algo novo, diferente", revela.