Preparativos para a semana gay de JF

Ludmila Gusman

05/07/03

Segundo o coordenador do Miss Brasil Gay, Chiquinho Motta, a 27? edi??o do concurso n?o ser? diferente. Ele adiantou, em primeira m?o para o Portal JF Service/ACESSA.com, que o tema deste ano ser?: Profiss?o: Artista. "Independente da profiss?o que temos ela deve ser valorizada. Vamos mostrar que todos n?s somos artistas independente do trabalho que desenvolvemos", diz Chiquinho.

Novamente a organiza??o do show ficar? por conta do diretor Orlando Almeida que h? mais de 15 anos est? a frente dos preparativos. Os ingressos individuais v?o custar R$ 25 (ainda n?o est?o ? venda). A mesa para quatro lugares custa R$ 320 (R$ 80 por pessoa). As reservas j? est?o sendo feitas pelo telefone 3211-4975. "S?o poucas mesas e logo,logo j? estar?o esgotadas", alerta Chiquinho.

O suspense das presen?as no juri prevalece. Chiquinho n?o revela quem ser?o os convidados, mas adianta que todos s?o selecionados a dedo. "Vou ao Rio esta semana buscar algumas respostas", diz ele. Cogita-se a presen?a da Miss Brasil Gislaine Ferreira..

V Rainbow Fest

O V Rainbow Fest tamb?m promete esquentar as ruas da cidade. Al?m de palestras, feiras, shows, lan?amento de livros, exposi??o fotogr?fica e outras programa?es culturais, este ano o Movimento Gay de Minas (MGM) prepara tamb?m I Festival de Cinema GLBT (gays, l?sbicas, bissexuais e transg?neros) de Juiz de Fora.

Outra novidade ? a Parada da Cidadania e Orgulho GLBT que reunir?, dia 16 de agosto, homossexuais e todos os cidad?os que, de alguma forma, s?o marginalizados pela sociedade. Estar?o na cidade dirigentes dos principais movimentos sociais do pa?s, como hip hop, negros, portadores de defici?ncia, idosos, entre outros. A expectativa dos organizadores ? reunir mais de 15 mil pessoas.

Como aconteceu em 2001, este ano As Fren?ticas est?o de volta para o show de encerramento do Raibow Fest, no Parque Halfeld.

Programa??o



IV Semin?rio Rainbow Fest - "Homossexualidade e Educa??o, dia 13 de agosto



Exposi??o de Fotos - "Ess?ncia Feminina", Ricardo Rojas, de 13 a 17 de agosto



Festas - "Love me - I'm famous", no Privil?ge, dia 15 de agosto e "After Love me", no Free Hits, dia 16 de agosto



I Festival de Cinema GLBT de Juiz de Fora - De 13 a 15 de agosto

