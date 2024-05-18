Confira a programa??o completa
O MGM vai espalhar 250 bandeiras com as cores do arco-?ris, s?mbolo do movimento, nos postes das avenidas Rio Branco e Independ?ncia e da Pra?a Ant?nio Carlos. Al?m disto, uma bandeira de oito metros ser? fixada na entrada de Juiz de Fora, no bairro Salvaterra, ? vista de quem chega na cidade pela BR 040. A id?ia de se afixar a bandeira partiu dos pr?prios moradores do bairro.
A Pra?a Ant?nio Carlos, onde se concentram as atividades do Rainbow Fest, ser? decorada com 20 bandeiras. O local est? sendo especialmente preparado para receber os turistas e participantes do evento. Sobre o comando do MGM, haver? um bar VIP, com entrada restrita, decorado pelo estilista juizforano Rog?rio Belo, e um estande, onde funcionar? a secretaria do VI JF Rainbow Fest.
A estrutura contar? tamb?m com uma pra?a de alimenta??o, 20 banheiros qu?micos e um palco onde ser?o apresentados shows com a cantora juizforana Myllena, com o grupo L?dica M?sica e com As Fren?ticas. Neste palco tamb?m haver? apresenta?es do grupo de hip hop Posse de Zumbi de Palmares e das drag queens Nayla Brizard, J?ssica Teles, Marilu Barraginha e Katiele, vindas de Belo Horizonte (MG). Uma plataforma com rampa ser? colocada em frente ao palco, para que os deficientes f?sicos sobre cadeiras de rodas tamb?m possam assistir a todos os shows.
Al?m disto, na Pra?a Ant?nio Carlos funcionar? o Love Bazar, a feira de moda, presentes e artesanato do Rainbow Fest. A estrutura que o MGM montou para na Pra?a Ant?nio Carlos, para o VI JF Rainbow Fest come?a a funcionar dia 15 de agosto, ?s 17h.
Assessoria do MGM
IV Semin?rio Rainbow Fest Homossexualidade e
Educa??o
Ser?o oito horas de dura??o com a presen?a de professores da rede p?blica e privada da regi?o, orientados por especialistas em como lidar com as quest?es que envolvem a educa??o formal e o combate a homofobia.
Al?m de volunt?rio no atendimento aos homossexuais do MGM e coordenador do trabalho com o Grupo de Adolescentes da organiza??o, Arist?teles acumula uma larga experi?ncia no estudo dos problemas e dilemas dos homossexuais, experi?ncia essa que estar? sendo repassada aos educadores participantes do semin?rio.
A hist?ria de Ludovic: g?nero, identidade sexual e educa??o
A partir da exibi??o do filme "Minha vida em cor-de-rosa", pretende-se discutir quest?es relacionadas a g?nero, identidade sexual e educa??o. O mini-curso dirige-se ao p?blico em geral, com especial ?nfase aos professores.
Dia: 13 de agosto
Local: Audit?rio do Centro de Forma??o do Professor ? PJF
Inscri?es: Ser?o feitas no local, gratuitamente.
Ess?ncia Feminina
O fot?grafo paulista, Ricardo Rojas, exp?e 25 fotos em posters de 50X60cm na exposi??o Ess?ncia Feminina, um projeto que pretende mostrar toda a feminilidade das travestis, seja pela pl?stica de seus corpos, como por sua atitude.
Ricardo Rojas realizou uma pesquisa com v?rios tipos de filmes e revela?es para apresentar um resultado crom?tico fora do tradicional. O fot?grafo chegou a uma linguagem art?stica agrad?vel que enaltece as formas e a ess?ncia feminina das modelos. Esta feminilidade ? enfatizada pela utiliza??o de um fundo neutro e pela total aus?ncia de acess?rios, que pudessem influenciar o resultado final das imagens.
Ricardo Rojas ? designer de forma??o e fot?grafo h? pouco mais de uma d?cada. Com passagens por alguns est?dios: como Abril Editora, DPZ Publicidade e Pack Shot Company, em Londres, Rojas tem, hoje, seu pr?prio est?dio, atuando no mercado publicit?rio e editorial de moda, trabalhando com ag?ncias como DPZ, DM9DDB, Publicis Norton, Salles, McCann, Grottera, e revistas como Trip, Capricho, Elle, Venice, Marie Claire.
Local: Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (Avenida
Get?lio Vargas, 200)
Dias: de 13 a 17 de agosto
Pre?o: entrada franca
Neste livro, Luiz Mott, o "decano" do movimento gay do Brasil, reconstitui o abrangente painel da homossexualidade. Misturando experi?ncias pessoais com o afinado olhar do antrop?logo, do militante e fundador do Grupo Gay da Bahia, o autor desvela hipocrisias, preconceitos e d? uma li??o de resist?ncia ? sociedade brasileira. Em Cr?nicas de um gay assumido, Mott destr?i os chav?es da homossexualidade com precis?o e bom humor e d? mais um passo na luta pela dignidade dos homossexuais. As 50 cr?nicas do livro s?o divididas em temas em que as mem?rias do autor, sua vis?o das quest?es abordadas e os fatos tecem amplo painel da quest?o gay no pa?s.
A autora analisa as discuss?es do grupo Tri?ngulo Rosa em torno de c?digos e leis e atribui ? express?o orienta??o sexual um papel central durante as reflex?es que fiz a partir do percurso trilhado pelo grupo. O livro ? resultado de sua tese de mestrado no Programa de P?s-Gradua??o em Antropologia e Sociologia do IFCS/UFRJ
Dia: 15 de agosto (sexta)
Local: Estande do MGM na Pra?a Ant?nio Carlos
Hor?rio: 18h
Rainbow F?rum
Dia 14/08 (quinta) - ?s 19h30
Palestra: "Homofobia: propostas e a?es", com representante da Secretaria Nacional de Seguran?a P?blica e Luiz Mott, do Grupo Gay da Bahia
Local: Centro de Forma??o do Professor
Dia 15/08 (sexta) - ?s 15h
Palestra: "Os Homossexuais no or?amento da Uni?o" Com representante do Minist?rio do Planejamento, Caio Varela do INESC e Oswaldo Braga do MGM
Local: Centro de Forma??o do Professor
Dia 15/08 (sexta) - ?s 20h
Palestra: "Uni?o Civil 2003 - Aspectos Jur?dicos e Pol?ticos", com o juiz federal Roger Raupp Rios, a desembargadora Maria Berenice Dias e o advogado Eduardo Piza
Local: Audit?rio do F?rum Benjamim Colucci
Rainbow Feira
Moda, novidades e presentes numa feira ecl?tica de super bom gosto. Alimentos e bebidas, artesanato e atra?es especiais.
15/08 (sexta): das 15h ?s 22h
16/08 (s?bado): das 10h ?s 22h
17/08 (domingo): das 10h ?s 17h
Local: Pra?a Ant?nio Carlos
Shows
A abertura dos shows do VI JF Rainbow Fest ficar? por conta das drag queens Nayla Brizard, J?ssica Teles, Marilu Barraginha e Ketiele, vindas de Belo Horizonte. Elas apresentar?o o espet?culo c?mico "Agora aqui s?o elas", no qual interpretam personagens, dublam m?sicas e prometem levar a plat?ia ao del?rio. Duas destas drag ir?o se apresentar na quinta-feira, dia 14, antes do show da Myllena, e outras duas, na sexta-feira, dia 15, antes do grupo L?dica M?sica subir ao palco. Juntas, as quatro comandar?o a abertura do show das Fren?ticas, no s?bado, dia 16. Confira a programa??o
Myllena e banda
A cantora Myllena, sucesso nas noites juizforanas apresenta um repert?rio com muita MPB e m?sicas brasileiras.
Dia: 14/08 (quinta)
Hora: ?s 20h
Local: Pra?a Ant?nio Carlos
L?dica M?sica
As artistas Isabela Ladeira e Rosana Brito num show Multicolor ser?o a atra??o da sexta-feira. Para conhecer mais sobre as artistas clique aqui.
Dia: 15/08 (sexta)
Hora: ?s 20h
Local: Pra?a Ant?nio Carlos
As Fren?ticas
Para encerrar o Rainbow Fest as Fren?ticas voltam a Juiz de Fora para mais um show. Elas estiveram na cidade em 2001 e causaram muita anima??o no Parque Halfeld. Este ano, o grupo promete repetir a dose.
Dia 16 (s?bado)
Hora: ?s 16h
Local: Pra?a Ant?nio Carlos
