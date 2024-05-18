VI JF Rainbow Fest

O MGM vai espalhar 250 bandeiras com as cores do arco-?ris, s?mbolo do movimento, nos postes das avenidas Rio Branco e Independ?ncia e da Pra?a Ant?nio Carlos. Al?m disto, uma bandeira de oito metros ser? fixada na entrada de Juiz de Fora, no bairro Salvaterra, ? vista de quem chega na cidade pela BR 040. A id?ia de se afixar a bandeira partiu dos pr?prios moradores do bairro.

A Pra?a Ant?nio Carlos, onde se concentram as atividades do Rainbow Fest, ser? decorada com 20 bandeiras. O local est? sendo especialmente preparado para receber os turistas e participantes do evento. Sobre o comando do MGM, haver? um bar VIP, com entrada restrita, decorado pelo estilista juizforano Rog?rio Belo, e um estande, onde funcionar? a secretaria do VI JF Rainbow Fest.

A estrutura contar? tamb?m com uma pra?a de alimenta??o, 20 banheiros qu?micos e um palco onde ser?o apresentados shows com a cantora juizforana Myllena, com o grupo L?dica M?sica e com As Fren?ticas. Neste palco tamb?m haver? apresenta?es do grupo de hip hop Posse de Zumbi de Palmares e das drag queens Nayla Brizard, J?ssica Teles, Marilu Barraginha e Katiele, vindas de Belo Horizonte (MG). Uma plataforma com rampa ser? colocada em frente ao palco, para que os deficientes f?sicos sobre cadeiras de rodas tamb?m possam assistir a todos os shows.

Al?m disto, na Pra?a Ant?nio Carlos funcionar? o Love Bazar, a feira de moda, presentes e artesanato do Rainbow Fest. A estrutura que o MGM montou para na Pra?a Ant?nio Carlos, para o VI JF Rainbow Fest come?a a funcionar dia 15 de agosto, ?s 17h.