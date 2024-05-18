Saindo do arm?rio e olhando para o espelho!

Conhe?a alguns dos grandes gays da hist?ria e ... surpreenda-se!

T?mara Lis

12/08/03

O que ? que Miguel ?ngelo, Leonardo da Vinci, Shakespeare, Robin Hood, Tchaikovsky, Rainha Cristina da Su?cia, Cervantes, Salvador Dali, Pasolini, Rei Davi, Eleanor Roosevelt, James Dean, Virgina Wolff, Oscar Wilde, Freddie Mercury e C?ssia Eller t?m em comum? Todos s?o gays e famosos! E para mostrar que os gays, ao contr?rio do que muitos acreditam ou gostariam de acreditar, existem e se destacam em v?rias ?reas da sociedade uma listagem com os 100 desviantes sexuais mais c?lebres da Hist?ria do Brasil foi produzida e divulgada pelo Grupo Gay da Bahia Nesta lista, ? poss?vel encontrar famosos gays, l?sbicas, travestis, bissexuais e heterossexuais j? falecidos. De acordo com o grupo, a lista ? resultado de pesquisa bibliogr?fica e feita junto ? mem?ria oral da comunidade homossexual. E para n?o deixar d?vidas no site do Grupo Gay da Bahia tamb?m est? especificada a fonte para cada uma das personalidades "denunciadas". (? s? voc? clicar em fontes e ler o nome da pessoa, de acordo com o n?mero da personalidade especificada na lista)



Nomes que figuram nas listas dos 100 vips gays!

Cazuza Miguel de Cervantes Eleanor Roosevelt Freddie Mercury Gilberto Freire James Dean Leonardo da Vince Madame Sat? Maria Quit?ria Thaikovsky Tiradentes Zumbi dos Palmares



A necessidade de modelos!

No entanto, o historiador juizforano, Anderson Ferrari, integrante da Associa??o Brasileira de Estudos da Homocultura (ABEH), alerta para o perigo de se classificar uma personalidade como gay. Para Ferrari este tipo de classifica??o pode fazer com que a pessoa passe a ser vista apenas por sua op??o sexual, "quando se classifica uma personalidade corre-se o risco de absolutizar a identidade", explica.

De acordo com Anderson, o que alguns grupos gays, como o Grupo Gay da Bahia, fazem ? buscar ind?cios da homossexualidade de algumas personalidades.

"O que houve ? que em 1869 a medicina criou a homossexualidade como anormalidade e desde ent?o os gays precisam encontrar personalidades, modelos, que possam servir de exemplo que eles s?o mais normais e presentes do que se imagina. H? a necessidade de ?dolos para se identificar positivamente", analisa. Processo semelhante ao que aconteceu com o povo brasileiro, os negros e as mulheres.

A for?a do preconceito

E apesar de todas as conquistas, Anderson ressalta que ainda h? muito a ser feito. "No Brasil morre um homossexual por ?dio a cada tr?s dias e muitos ainda v?em a homosexualidade como uma anormalidade, uma doen?a. H? muita agress?o com rela??o ao homossexual. Por exemplo, para saber quem somos devemos negar o que n?o somos, sabemos que a mesa ? mesa porque ela n?o ? cadeira, nem cama. Assim a mulher sabe que ? mulher porque ela n?o ? homem. Ela nega o homem. J? o homem nega a mulher e o homossexual. Ele precisa provar todo o tempo que n?o ? mulher e nem ? gay. Porque na cabe?a de grande parte das pessoas o gay n?o ? homem." explica o historiador.

E este ? um problema que vem desde muito cedo. "O problema vem desde a gravidez onde j? se projeta sobre o beb? que est? para nascer o que significa ser homem. Este tipo de comportamento ? refor?ado pela escola. Se durante uma explica??o o professor ouve um aluno chamando o outro de ?veado? por exemplo, ele prefere mandar todo mundo calar e boca e continuar dando a mat?ria, porque n?o tem preparo para tratar da quest?o da homossexualidade na sala de aula", denuncia o professor.

Outros gays famosos!

Mario de Andrade Mazaroppi Ney Galv?o Olavo Bilac Oscar Wilde Pedro Nava Pasolini Renato Russo Robin Hood Salvador Dali Santos Dumont Shakespeare

A import?ncia do Miss Brasil Gay!

Para Ferrari o evento Miss Brasil Gay em Juiz de Fora ? importante para trazer a homossexualidade ? tona. "Porque eu pergunto: se n?o fosse assim em que oportunidade Juiz de Fora olharia para a homossexualidade? Mas de negativo vejo que muita gente supervaloriza a festa em detrimento das palestras e dos momentos de reflex?o".

Anderson salienta tamb?m que h? por parte da imprensa a valoriza??o do estere?tipo do homossexual. Al?m disso ? uma permiss?o como o carnaval que tem dia certo para come?ar e acabar.