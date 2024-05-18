Conhe?a alguns dos grandes gays da hist?ria e ... surpreenda-se!
T?mara Lis
12/08/03
E para mostrar que os gays, ao contr?rio do que muitos acreditam ou gostariam de acreditar, existem e se destacam em v?rias ?reas da sociedade uma listagem com os 100 desviantes sexuais mais c?lebres da Hist?ria do Brasil foi produzida e divulgada pelo Grupo Gay da Bahia
Nesta lista, ? poss?vel encontrar famosos gays, l?sbicas, travestis, bissexuais e heterossexuais j? falecidos. De acordo com o grupo, a lista ? resultado de pesquisa bibliogr?fica e feita junto ? mem?ria oral da comunidade homossexual.
E para n?o deixar d?vidas no site do Grupo Gay da Bahia tamb?m est? especificada a fonte para cada uma das personalidades "denunciadas". (? s? voc? clicar em fontes e ler o nome da pessoa, de acordo com o n?mero da personalidade especificada na lista)
|Cazuza
|Miguel de Cervantes
|Eleanor Roosevelt
|Freddie Mercury
|Gilberto Freire
|James Dean
|Leonardo da Vince
|Madame Sat?
|Maria Quit?ria
|Thaikovsky
|Tiradentes
|Zumbi dos Palmares
A necessidade de modelos!
No entanto, o historiador juizforano, Anderson Ferrari, integrante da Associa??o Brasileira de Estudos da Homocultura (ABEH), alerta para o perigo de se classificar uma personalidade como gay. Para Ferrari este tipo de classifica??o pode fazer com que a pessoa passe a ser vista apenas por sua op??o sexual, "quando se classifica uma personalidade corre-se o risco de absolutizar a identidade", explica.
De acordo com Anderson, o que alguns grupos gays, como o Grupo Gay da Bahia, fazem ? buscar ind?cios da homossexualidade de algumas personalidades.
"O que houve ? que em 1869 a medicina criou a homossexualidade como anormalidade e desde ent?o os gays precisam encontrar personalidades, modelos, que possam servir de exemplo que eles s?o mais normais e presentes do que se imagina. H? a necessidade de ?dolos para se identificar positivamente", analisa. Processo semelhante ao que aconteceu com o povo brasileiro, os negros e as mulheres.
A for?a do preconceito
E apesar de todas as conquistas, Anderson ressalta que ainda h? muito a ser feito. "No Brasil morre um homossexual por ?dio a cada tr?s dias e muitos ainda v?em a homosexualidade como uma anormalidade, uma doen?a. H? muita agress?o com rela??o ao homossexual. Por exemplo, para saber quem somos devemos negar o que n?o somos, sabemos que a mesa ? mesa porque ela n?o ? cadeira, nem cama. Assim a mulher sabe que ? mulher porque ela n?o ? homem. Ela nega o homem. J? o homem nega a mulher e o homossexual. Ele precisa provar todo o tempo que n?o ? mulher e nem ? gay. Porque na cabe?a de grande parte das pessoas o gay n?o ? homem." explica o historiador.
E este ? um problema que vem desde muito cedo. "O problema vem desde a gravidez onde j? se projeta sobre o beb? que est? para nascer o que significa ser homem. Este tipo de comportamento ? refor?ado pela escola. Se durante uma explica??o o professor ouve um aluno chamando o outro de ?veado? por exemplo, ele prefere mandar todo mundo calar e boca e continuar dando a mat?ria, porque n?o tem preparo para tratar da quest?o da homossexualidade na sala de aula", denuncia o professor.
|Mario de Andrade
|Mazaroppi
|Ney Galv?o
|Olavo Bilac
|Oscar Wilde
|Pedro Nava
|Pasolini
|Renato Russo
|Robin Hood
|Salvador Dali
|Santos Dumont
|Shakespeare
A import?ncia do Miss Brasil Gay!
Para Ferrari o evento Miss Brasil Gay em Juiz de Fora ? importante para trazer a homossexualidade ? tona. "Porque eu pergunto: se n?o fosse assim em que oportunidade Juiz de Fora olharia para a homossexualidade? Mas de negativo vejo que muita gente supervaloriza a festa em detrimento das palestras e dos momentos de reflex?o".
Anderson salienta tamb?m que h? por parte da imprensa a valoriza??o do estere?tipo do homossexual. Al?m disso ? uma permiss?o como o carnaval que tem dia certo para come?ar e acabar.
