A evolu??o do concurso



Mademoselle Debrette de Leblanc,

personagem do organizador do evento, durante o concurso de 1998.

Ao fundo, de azul, Elke Maravilha.

A hist?ria do Miss Brasil Gay come?a em 1977, de uma brincadeira, parodiando o concurso Miss Brasil para mulheres. Segundo Chiquinho Mota, na ?poca, a Escola de Samba Juventude Imperial passava por uma crise e, para ajudar a agremia??o, ele resolveu fazer uma festa. O evento tornou-se oficial e passou a acontecer todos os anos, sempre em agosto.

Nas tr?s primeiras edi?es, o concurso tinha uma conota??o carnavalesca misturada ao transformismo. As pessoas n?o torciam para a representante de um determinado estado, at? porque as concorrentes eram todas de Juiz de Fora. Torciam para o destaque da sua escola de samba, fosse Juventude Imperial, Real Grandeza ou outra. A partir da d?cada de 80, foram criadas regras para o concurso. Travestis ou pessoas siliconizadas, por exemplo, n?o podem se inscrever.

O organizador do concurso, Chiquinho Mota, conta que o transformismo surgiu no pa?s a partir do Miss Gay. ?O transformista veste-se de bom gosto. Ele busca a estrela que tem dentro de si e se transforma nela em ocasi?es especiais. Mitos como Marilyn Monroe s? existem porque o mundo gay os cultua?, completa Chiquinho, que tem na personagem Mademoselle Debrette de Leblanc, ?a sua estrela?. Leblanc ? uma par?dia de Maria Augusta Nielsen Socila, mais conhecida como Socila, que coordenava, na d?cada de 70, os cursos mais badalados de etiquetas sociais do pa?s.

Presen?as de destaque nacional j? estiveram em Juiz de Fora para o evento, como a ex-primeira dama do pa?s, Iolanda Costa e Silva, os atores Gerson Brener e Stephan Necersian, as modelos Luiza Brunet, ?sis de Oliveira e Pin?, o estilista Geraldo Sobreira, a atriz Elke Maravilha, a empres?ria Vera Loyola, entre outros.

A partir do prest?gio do Miss Gay, come?aram a acontecer concursos estaduais. Hoje as candidatas se inscrevem depois de terem vencido o concurso de seu estado. Para 1999, por exemplo, a Miss Rond?nia j? enviou pedido de inscri??o, que ? feita gratuitamente. De acordo com Chiquinho, n?o h? como cobrar taxas extras, j? que as misses j? arcam com grandes despesas, como passagens, roupas e maquiagens.