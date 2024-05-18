Novo local para a apresenta??o do Miss Brasil Gay 2004

Foto: Ludmila Gusman A 28? edi??o do Miss Brasil Gay est? marcada para o dia 21 de agosto, s?bado, a partir de 22h. Agora n?o mais no Sport Clube Juiz de Fora e sim no Scala-Rio, no Rio de Janeiro.

Segundo o organizador do evento, Chiquinho Cabeleireiro, a cidade de Juiz de Fora n?o oferece apoio. "N?o existe apoio, n?o existe patroc?nio na cidade", diz. A not?cia de que o evento n?o aconteceria mais em terras juizforanas j? vem sendo pronunciado h? alguns anos pelo organizador.

Como explica Chiquinho, "at? ent?o tinha sido um blefe, agora ? real". E finaliza dando um recado ao Sindicato dos Hot?is, Restaurantes, Bares e Similares de Juiz de Fora: "Muito obrigado pelos anos que voc?s puderam, (e enfatiza) no que voc?s puderam me ajudar".

Como disse Chiquinho, no dia 22 de julho (quinta), por telefone, "n?o existe para sempre, nem nunca. Estou vivendo o ano de 2004", diz calmamente. Chiquinho Cabeleireiro confirma o Miss Brasil Gay 2004, no Rio de Janeiro, dia 21 de agosto (s?bado), no Scala Rio (Rua Afonso de Melo, Leblon). As mesas s?o reservadas no Scala pelo telefone (21) 2239-4448.


