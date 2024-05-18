Novo local para a apresenta??o do Miss Brasil Gay 2004
A 28? edi??o do Miss Brasil Gay est? marcada para o dia 21 de agosto, s?bado, a partir de 22h. Agora n?o mais no Sport Clube Juiz de Fora e sim no Scala-Rio, no Rio de Janeiro.
Segundo o organizador do evento, Chiquinho Cabeleireiro, a cidade de Juiz de Fora n?o oferece apoio. "N?o existe apoio, n?o existe patroc?nio na cidade", diz. A not?cia de que o evento n?o aconteceria mais em terras juizforanas j? vem sendo pronunciado h? alguns anos pelo organizador.
Como explica Chiquinho, "at? ent?o tinha sido um blefe, agora ? real". E finaliza dando um recado ao Sindicato dos Hot?is, Restaurantes, Bares e Similares de Juiz de Fora: "Muito obrigado pelos anos que voc?s puderam, (e enfatiza) no que voc?s puderam me ajudar".
