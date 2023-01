O Cine-Theatro Central será palco do Concerto de Carnaval da Orquestra Sinfônica Pró-Música no próximo dia 12 de fevereiro, às 19h, sob a regência do maestro Victor Cassemiro, levando ao público um programa marcado pela alegria a partir de clássicos do gênero extraídos de um repertório tipicamente brasileiro. De acordo com o maestro, a expectativa é que a plateia entre no clima, para apreciar um repertório mais irreverente, típico da folia brasileira.

A ideia é retomar o encantamento dos bailes de carnaval de outrora, desta vez com um mix de canções e marchinhas que fizeram história, encontrando eco entre os apreciadores mais experientes, ao mesmo tempo em que traz informações para novas plateias.

Serão uma série de composições a partir de clássicos da música de concerto, acrescentando uma roupagem brasileira em sintonia com a festa de Momo. A proposta de 2020 já buscava uma proximidade

maior entre a Universidade e a comunidade local e regional, o que se intensifica agora ao retomar o clima dos bailes de máscara e de fantasias em diferentes épocas. As fotos no interior do teatro serão permitidas e a plateia pode ir fantasiada.

Com entrada franca mediante convites a serem retirados na recepção desse histórico espaço, na semana de 7 a 10 de fevereiro, o espetáculo acontece no próximo dia 12, às 19 horas, contando com a formação

integral do corpo de instrumentistas da Orquestra.

Concerto de Carnaval da Orquestra Sinfônica Pró-Música

Realização: Pró-reitoria de Cultura, Centro Cultural Pró-Música e Cine-Theatro Central

Data: 12 de fevereiro, às 19 horas

Local: Cine-Theatro Central

Endereço: Praça João pessoa s/n

Entrada: gratuita, mediante ingressos (máximo de quatro por pessoa) a serem retirados na

recepção do teatro.

Convites: De 7 a 10 de fevereiro (de terça a sexta), das 9h às 12h e das 14h às 17h30, e dia 11

(sábado), das 9h às 12h.

Outras informações: (32) 2102-6330 (Central); (32) 2102-3964 (Procult)

Site: https://www.theatrocentral.com.br

