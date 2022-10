Pixabay - Dia D de vacinação antirrábica

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) realiza o Dia D da Campanha de Vacinação Antirrábica Animal na Zona Urbana. No próximo dia 15 de outubro, de 8h às 17h, os tutores podem levar seus bichinhos a 86 postos de vacinação especiais espalhados pelo município. Os endereços estão anexo.



A vacina antirrábica é indicada para cães e gatos, a partir de três meses de idade, sendo recomendada uma dose ao ano. A vacinação antirrábica animal representa a ação mais importante na prevenção do aparecimento da doença. Seguindo orientação do Ministério da Saúde (MS), a Secretaria Municipal de Saúde realiza a vacinação de cães e gatos, em função destes animais serem principais transmissores da raiva para o ser humano. A recomendação é que os proprietários de bovinos, equinos, caprinos, ovinos e suínos adquiram a vacina e realizem a vacinação de todos os seus animais, uma vez que a raiva é uma doença transmitida por mamíferos.

Sobre a raiva em Juiz de Fora

Em relação à situação epidemiológica da doença no município, cabe destacar que não registramos casos de raiva em cães e gatos desde o ano de 1998. Em contrapartida, são registrados casos de raiva em bovinos e equinos, frequentemente na zona rural, transmitida principalmente por morcegos hematófagos.



A raiva é uma zoonose causada por vírus e transmitida por mamíferos, principalmente cães e gatos, cabendo destacar que a transmissão ao homem também pode ocorrer através de equinos e bovinos, animais silvestres/morcegos, principalmente na zona rural. A transmissão ocorre através de mordeduras, arranhaduras e lambeduras de mucosas, em função do vírus estar presente na saliva dos animais contaminados.



O Hospital de Pronto Socorro (HPS) é o local de referência em Juiz de Fora em casos de mordidas/arranhões de cães, gatos e outros animais possivelmente contaminados. O serviço de soroterapia do HPS é referência no tratamento antirrábico na região, para que se avalie a necessidade de aplicação de vacina e/ou soro antirrábico. Esse é um procedimento que representa outra importante ação na prevenção da doença, além da vacinação dos animais.

