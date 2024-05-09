Dica de Turismo O cora??o da cidade



Com 6 Km de extens?o, a Av. Bar?o do Rio Branco

? um marco hist?rico e geogr?fico da cidade

Elementos geogr?ficos e hist?ricos direcionam a organiza??o do n?cleo urbano de Juiz de Fora. O Rio Paraibuna e o Morro do Imperador delinearam sua ocupa??o e expans?o.

A Estrada do Paraibuna, projetada como alternativa ao Caminho Novo, deu origem ? atual Avenida Bar?o do Rio Branco. Um trecho da Estrada Uni?o e Ind?stria, inaugurada em 1861, transformou-se na Avenida Get?lio Vargas. Estas duas avenidas, junto com a Rua Esp?rito Santo, formaram um tri?ngulo onde seriam tra?adas as principais ruas da cidade e localizados os n?cleos do poder, do com?rcio e da cultura. Situados nesse tri?ngulo, o Parque Halfeld e a Rua Halfeld s?o s?mbolos hist?ricos da cidade.

Come?ando na encosta do Morro do Imperador, a Rua Halfeld corta a Avenida Rio Branco e a Avenida Get?lio Vargas e, antes de atravessar o Rio Paraibuna, passa pela Pra?a da Esta??o, patrim?nio arquitet?nico onde acontecem os grandes com?cios e encontros civicos.

A Rua Halfeld ? o verdadeiro cora??o da cidade. No seu cal?ad?o, os jovens se encontram, os pol?ticos se re?nem, as passeatas acontecem, neg?cios s?o fechados, amigos se rev?em e shows s?o realizados. Nela se encontram casarios constru?dos nos estilos ecl?tico e Art Deco, a Academia de Com?rcio, o Cine Theatro Central, servi?os banc?rios, as galerias comerciais e bares que oferecem um bom cafezinho, uma cerveja ou um chopp gelado.

Fonte: Guia Tur?stico de Juiz de Fora 1998