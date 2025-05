Juiz de Fora 150 anos em um minuto



Ou?a em Real ?udio Juiz de Fora completou, no dia 31 de maio de 2000, 150 anos. Acreditando na responsabilidade da sociedade e, em especial, dos meios de comunica??o locais, de manterem viva na mem?ria dos juizforanos a hist?ria da cidade, o JFService, em parceria com a R?dio FM Itatiaia 105,3, realizou, durante quatro meses ininterr?ptos, um projeto inovador: "Juiz de Fora 150 anos em um minuto".

Atrav?s de pequenas cr?nicas, divulgadas todos os dias, de segunda a sexta, durante o per?odo de 10 de abril a 11 de agosto de 2000, os fatos e personagens que marcaram a hist?ria da cidade foram sendo contados e recordados em edi?es in?ditas no JFService. Os visitantes puderam acompanhar o trabalho diariamente, vendo os textos e fotos e ouvindo as grava?es sonoras, que, muitas vezes, eram acrescidas de entrevistas com ilustres juizforanos.

Os especiais do programa "Juiz de Fora 150 anos em um minuto" estiveram em destaque no JFService durante 89 dias, somando, ao final deste prazo, um total de 267 cr?nicas arquivadas em car?ter definitivo para consulta dos interessados em conhecer melhor a hist?ria de Juiz de Fora.

Resultado de um trabalho de pesquisa e reda??o da equipe de jornalismo da r?dio FM Itatiaia de Juiz de Fora, as cr?nicas foram divulgadas tamb?m na pr?pria r?dio e no jornal local Di?rio Regional. O esfor?o conjunto destes meios de comunica??o permitiu que a hist?ria da cidade voltasse a ser debatida por pesquisadores, professores, estudantes e demais interessados, contribuindo, assim, para o fortalecimento da identidade do povo juizforano.

No JFService, as cr?nicas integram o projeto Esta??o 2000, que se prop?e a movimentar o debate em torno do pensamento e da hist?ria da cidade para o s?culo XXI. Qual vai ser a cara de Juiz de Fora no terceiro mil?nio? O que pensam os juizforanos sobre a cidade? O que temos a aprender com nossos 150 anos? ? essa reflex?o que o JFService pretende suscitar com o projeto Esta??o 2000. Mais que uma proposta, a Esta??o ? um f?rum aberto a novas id?ias e ? participa??o de todos aqueles que queiram deixar a sua contribui??o para a mem?ria do munic?pio. Participe voc? tamb?m!

Se voc? ainda n?o leu nem ouviu todas as cr?nicas do JF 150 ANOS, aproveite: escolha o assunto de seu interesse e divirta-se: