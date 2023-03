Dia do Artista inspira juiz-foranos para ações do bem e comportamentos duvidosos

Juliano Nery 26/8/2011

Fazendo arte

Para quem não sabe, nesta semana, no dia 24 de agosto, comemorou-se o Dia do Artista. Que bela iniciativa propôs a Fundação Hemominas ao arregimentar músicos e cantores de nossa cidade para dar o exemplo e realizar a doação de sangue, ampliando o estoque da unidade. Bela campanha que, sugiro, deve se estender às outras classes artísticas, como os atores, os cineastas, os teatrólogos e até, os escritores, incluindo aí, o senhor Juliano Nery... Parabéns a todos os participantes pelo dia e pela boa vontade! O interessante é que, além desse gesto, teve gente que, em outros pontos da cidade, aproveitou a semana para fazer todo tipo de arte. Mas, nesses casos, se tratavam de outros tipos de artistas...

Na mesma quarta-feira, uma mulher foi flagrada no oitavo andar de um prédio da Rio Branco, limpando as janelas sem qualquer equipamento de segurança. O malabarismo da "artista" foi tamanho, que ela, inclusive, chegou a colocar um pé do lado externo do parapeito da janela. E a proeza foi ainda maior, já que ela se apoiava com apenas uma das mãos. Realmente, impressionante...

Os relatos artísticos na Rio Branco não pararam por aí. Também no dia 24, um carro que trafegava na pista exclusiva para ônibus atingiu um motoqueiro no cruzamento com a Santa Rita. E o "artista" que dirigia o automóvel sequer parou para prestar socorro à vítima. Vale mencionar que, nesse caso, o motorista do carro, além das infrações supracitadas, ainda estava em alta velocidade. Parece que a data o deixou inspiradíssimo...

E as fraudes na energia elétrica? De acordo com dados da Cemig, Juiz de Fora lidera a lista de irregularidades, com mais de 2.500 inconsistências em 2010. E há estimativa para que, em 2011, o número também ultrapasse a casa das 2 mil. É muito "artista" tentando dar o jeito de ter acesso à iluminação. E fazer gato, convenhamos, é uma arte... Dá trabalho para fazer, para burlar a fiscalização...

Para não dizer que só tem artista de atitudes de comportamento duvidoso, há ainda, os "artistas" do cotidiano. Aqueles que vão ao supermercado e têm que enfrentar variações de preços absurdas, como o quilo da maçã, que pode variar de R$ 0,99 a R$ 2,99, nesse mês. O fubá de milho e o desinfetante também não ficaram para trás e fazem parte desse rol. E não é só isso: tem que driblar o aumento das passagens de ônibus, o caos do trânsito, os buracos do asfalto recém recapeado e as obras da Prefeitura nos momentos de rush... Como é que faz para estacionar no centro de Juiz de Fora?! É muita coisa para um pobre cidadão! Haja arte!

E falando dos artistas de ofício, incito os convivas a participarem mais dos eventos que acontecem na cidade, voltados para arte. Só nesse mês de agosto, está rolando muita coisa bacana: exposições, peças teatrais, lançamentos de livro... Dê uma olhada na agenda do site e prestigie! É importante a participação dos moradores do município nessas iniciativas. Torna-se uma forma de reconhecer o trabalho de quem detém um outro olhar sobre nossa realidade. Aquela realidade que não percebemos enquanto estamos ocupados com um nobre tipo de arte: a vida.

Juliano Nery sugere a todos (isso vale pra ele mesmo) que realizem doação de sangue. Seja no Dia do Artista ou não.

Mais artigos

Juliano Nery é jornalista, professor universitário e escritor. Graduado em Comunicação Social e mestre na linha de pesquisa Sujeitos Sociais, é orgulhoso por ser pai do Gabriel e costuma colocar amor em tudo o que faz.