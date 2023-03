Os desafios do ano de V?nus

As influ?ncias marcantes de V?nus em nosso cotidiano nos mostram uma ?poca que exigir? disciplina e responsabilidade, especialmente no campo das rela?es pessoais e no respeito ao direito do outro em meio a limita?es, tristezas e demora em princ?pios que se aplicam de forma notavelmente correta em tempo de pandemia e com os desafios para sua erradica??o em todo o mundo. V?nus atua tamb?m sobre a harmonia, o g?nio humano nas cria?es como as artes, os contatos emocionais a sociabilidade e aquilo de que mais gostamos.

O planeta mais semelhante ? Terra em seus aspectos f?sicos e geol?gicos, apesar de sua temperatura exageradamente alta, era conhecido na astrologia da Antiguidade como ?o pequeno ben?fico?. Sua denomina??o nos remete ? lenda mitologia de Afrodite, a deusa do amor entre os gregos que em Roma foi considerada s?mbolo do feminino e senhora da beleza e das artes recebendo nesta cultura seu nome atual.

Na moderna astrologia, V?nus simboliza no zod?aco a necessidade social e nosso senso de valores e agora, com maior intensidade a partir de 21 de mar?o de 2021, atuar? sobre o car?ter moral de nosso comportamento com as parcerias que fazemos durante todo o per?odo e o caminho e os desafios de nossa cultura como povo.

Essa reg?ncia saturnina gera efeitos que se somam ?s influ?ncias do planeta regente do ano e nos d?o as caracter?sticas mais significativas do ciclo que astrologicamente come?ar? no dia 20 de mar?o com o Equin?cio do outono no Hemisf?rio Sul.

Para a fase do Grande Ciclo de Saturno, o planeta dos an?is rege as leis, o uso produtivo do tempo e os princ?pios da verdade, da sabedoria e do amadurecimento.

Os astr?logos do F?rum do Astrolink em sua publica??o ?Os regentes do ano e dos Ciclos? afirmam que ?Saturno tem simbologias peculiares. ? conhecido como "Cronos", "O Senhor do Tempo", "O Planeta do Karma", "O Cobrador", "O Velho S?bio", "O Grande Mal?fico", "O Eremita", entre outros?.

Para esses estudiosos, ?Saturno evoca palavras-chave como restri??o, obst?culos, imposi??o de limites, regras, amadurecimento, colheita, constru??o, disciplina, aceita??o de deveres, sabedoria, respeito, experi?ncia, paci?ncia, rigidez, rigor, severidade, justi?a, frieza, dogmatismo. No seu melhor, ajuda a consolidar esfor?os e no seu pior restringe esfor?os.?

Tais aspectos em ano que pode nos trazer a erradica??o da pandemia que assola o mundo em desafio que envolve toda a humanidade, esses elementos aflorar?o de forma acentuada na nossa maneira de enfrentar as demandas crescentes de um tempo em que h? geral car?ncia de seguran?a e garantia sobre o nosso pr?prio futuro.

2021 para todos os signos V?nus, o planeta regente do novo ano que come?a oficialmente no dia 20 de mar?o, representa o senso de valores, os relacionamentos emocionais e os afetivos e governa nossos impulsos sociais. Sua influ?ncia sobre cada signo se d? de forma diferente e marcante trazendo como elemento comum o apelo para a beleza, os romances, a sensibilidade art?stica e os recursos de que dispomos para nossa vida rotineira. Áries - 21 de março a 20 de abril V?nus regendo ?ries mostra um ano em que o nativo do primeiro signo se ver? com seu magnetismo pessoal bastante ampliado em fase de muitas ideias, pensamentos, criatividade e senso art?stico. A inquieta??o natural de ?ries ser? ainda mais exagerada durante os pr?ximos meses quando a extrovers?o do nativo se manifestar? em seus muitos contatos sociais que agora se tornam mais s?rios, duradouros e compensadores. Neste ano de muitos e dif?ceis desafios, a inconst?ncia deve ser controlada e o arietino deve desenvolver maior compreens?o dos sentimentos alheios. Materialmente o ano ser? bastante positivo. Em 2021 V?nus governar? para ?ries a casa zodiacal dos bens materiais, da fortuna e de suas posses, formas de ganho, suas habilidades e talentos.

Touro - 21 de abril a 20 de maio A const?ncia e o apego natural do nativo de Touro aos bens materiais ser? o fator dominante das previs?es para o signo durante o ano de 2021 que se mostrar? em toda a sua crueza de uma ?poca de pandemia e p?s-crise que as exig?ncias e demandas naturais dessa fase. A estabilidade, o tato e o senso da realidade ir?o dominar o comportamento dos taurinos durante os pr?ximos meses quando haver? liga??o mais ?ntima do nativo com a natureza e o meio ambiente. As emo?es do taurino se mostrar?o muito profundas e o nativo deve evitar sempre a teimosia inconsequente. Em 2021 V?nus governar? para Touro a casa zodiacal da personalidade, do eu interior, o car?ter, tend?ncias naturais e a forma com que aborda o mundo ao redor e como as pessoas o avaliam.

Gêmeos - 21 de maio a 20 de junho Uma busca permanente pela liberdade pessoal ser? a marca distintiva de 2021 para o nativo do terceiro signo. O geminiano vai se mostrar agora inconstante nos seus gostos e prazeres e seus assuntos rom?nticos dever?o ser muito superficiais, apesar de vivenciar per?odo em que as rela?es n?o emocionais se mostrar?o muito mais intensas e marcantes. O ano ser? de muitas mudan?as e a variedade tanto no seu comportamento quanto nos planos que levar? adiante com firmeza. Os efeitos da crise vivida em 2020 se mostrar?o de forma clara na conten??o que o nativo dar? aos seus sentimentos. Em 2021 V?nus governar? para G?meos a casa zodiacal das atividades de bastidores, o confinamento e limita?es, dando ?nfase ?s for?as e fraquezas que o nativo desconhece em si mesmo.

Câncer- 21 de junho a 21 de julho Idealista, comedido, est?vel e po?tico o nativo de C?ncer ter? boa oportunidade neste novo ano de 2021 para dar curso ao seu prazer com as boas coisas da vida. O orgulho ser? marca distintiva de suas rela?es n?o emocionais que se far?o em meio a uma forte sensibilidade e muita intui??o. Nesta fase, o nativo do quarto signo mostrar? forte necessidade de cuidar e proteger as pessoas com as quais mant?m relacionamentos mais pr?ximos. O ano trar? seguran?a financeira e o revelar? com muita tend?ncia ao sentimentalismo e haver? forte apego a seus valores e tradi?es. Em 2021 V?nus governar? para os cancerianos a casa zodiacal das amizades e dos relacionamentos n?o emocionais, os desejos e objetivos de vida e o dinheiro obtido com suas profiss?o e atividades.

Leão - 22 de julho a 22 de agosto A car?ncia de aprova??o e do elogio far? a diferen?a para os leoninos em 2021 que ser? um ano de recomposi??o de suas ambi?es e projetos pessoais. O orgulho pessoal far? parte insepar?vel desse quadro que o mostrar? em toda a express?o de quem adora a vida e o amor. Em busca de aten??o, o nativo do signo do Sol poder? mudar de interesses, amores e cuidados com muita facilidade num momento de amplia??o de suas habilidades art?sticas como o teatro, a comunica??o, a escrita e a m?sica que o atrair?o fortemente. Como desafio pessoal o nativo deve evitar o esnobismo. Em 2021 V?nus governar? para o nativo de Le?o a casa zodiacal que rege assuntos da profiss?o, o conceito e reputa??o por sua posi??o na comunidade em que vive, seu estatus e fama.

Virgem - 23 de agosto a 22 de setembro Um ano de muitas e fortes exig?ncias que ir?o carrear momentos de frustra??o e des?nimo, especialmente nas suas ocupa?es regulares. O virgiano, sempre anal?tico e cr?tico nas suas atitudes e avalia?es das pessoas e fatos, vivenciar? uma fase de mudan?a de rumo em seus projetos pessoais que n?o vicejaram como esperava nestes tempos de pandemia. Reserva, lealdade e dedica??o devem marcar de forma mais permanente os seus relacionamentos mais pr?ximos. O ano poder? ser pr?digo em bons resultados em suas iniciativas materiais e com o trabalho ou atividades rotineiras. Em 2021 V?nus governar? para os nativos de Virgem a casa da educa??o formal, a mente, os sonhos e vis?es, as viagens longas e todos os grandes neg?cios em que o nativo se envolver.

Libra - 23 de setembro a 22 de outubro V?nus rege Libra e com isso carreia ao nativo do signo um quadro de boa influ?ncia que envolve desde seu senso de equil?brio, no??o de ?tica e busca pela igualdade numa ?poca de favores e acerto com suas a?es neste ano de 2021. A ?tica ir? marcar suas rela?es fazendo-o mais respons?vel e cuidadoso com aqueles de quem se aproxima e com os quais se relaciona. V?nus trar? benef?cios ao campo financeiro e isso se desdobrar? por todos os seus interesses materiais. A indefini??o de rumos em seus planos e a superficialidade devem ser combatidos com vigor. No campo ?ntimo a m?goa f?cil pode interferir diretamente em seu cotidiano. Em 2021 V?nus governar? para o nativo de Libra a casa zodiacal do sexo, dos segredos, as quest?es ocultas, impostos seguros e atuar? sobre o apoio que o nativo receber? das outras pessoas.

Escorpião - 23 de outubro a 21 de novembro O idealismo exagerado e o apego a princ?pios religiosos e cren?as estar?o presentes de forma intensa e permanente neste novo ano para o escorpiano. Isso ir? guiar seu comportamento em busca da satisfa??o por perdas passadas e pela frustra??o de planos que h? tempo acalentava e dava por pr?ximos de sua realiza??o. A dedica??o e a determina??o s?o os elementos que o far?o agir com vigor para alcan?ar os objetivos tra?ados para este novo ano. Conquistas de valor, ainda que pequenas, devem ser valorizadas e podem servir de base para mudan?as profundas no seu ano. Mas, ? bom controlar exageros. Em 2021 V?nus governar? para os nativos de Escorpi?o a casa zodiacal das parcerias afetivas e de neg?cios, os contratos, negocia?es, acordos e o trato com o p?blico e sua resposta.

Sagitário - 22 de novembro a 21 de dezembro Neste per?odo astrol?gico em que a preocupa??o do nativo de Sagit?rio com a seguran?a dos que o cercam foi dominante em seus dias, adentramos um novo ano em que o otimismo idealista e o amor pela liberdade individual vir? como efeito dessa ?poca dif?cil. Os assuntos ligados ? educa??o e ao ensino estar?o em destaque nos pr?ximos meses quando as amizades ganhar?o novo significado e um papel mais importante na lida com os muitos desafios do cotidiano de vida de quem mostra profunda religiosidade e muita cren?a no poder da pr?pria f?. Em 2021 V?nus governar? para os nativos do signo do Centauro todos os assuntos relacionados ? sa?de, o seu trabalho e a vida profissional, guiando os seus h?bitos e bem estar e as atividades subordinadas ? autoridade com empregados e servidores.

Capricórnio - 22 de dezembro a 20 de janeiro Este novo ciclo trar? para Capric?rnio uma aura de lideran?a com tend?ncia ao ?xito nos neg?cios, ainda que vivamos tempos de dif?cil realiza??o de novos projetos. O per?odo mostra enfoque especial sobre a vida afetiva, os romances e os relacionamentos mais ?ntimos com destaque para uma postura idealista do amor. Uma atitude mais contida diante dos outros pode faz?-lo arredio e reservado em dose maior que a costumeira. A excessiva preocupa??o com os neg?cios, o trabalho e a realiza??o material ser? fortemente acentuada neste novo ano. Em 2021 V?nus reger? para os capricornianos seus relacionamentos mais ?ntimos, a rela??o com os filhos, a sua criatividade e o servi?o que presta aos outros. A pol?tica e as quest?es sociais tamb?m devem surgir destacadas nesta fase astral.

Aquário - 21 de janeiro a 19 de fevereiro Este novo ano ser? uma ?poca de muitos desafios para os nativos do signo do Aguadeiro que vivenciar? atra?es rom?nticas passageiras e que n?o se tornar?o permanentes por suas pr?prias regras e normas. Ser?o meses de forte atra??o pelas novas formas de artes, valoriza??o de amizades, intui??o muito acertada e uma aten??o concentrada em assuntos e reformas legais e empreendimentos t?cnicos. ? ?poca de evitar a altivez excessiva, a teimosia e os assuntos exc?ntricos. Sua aten??o em muitos meses estar? voltada para a busca pela tranquilidade em um comportamento que se mostrar? tamb?m teimoso, persistente e desprendido. V?nus em 2021 governar? para o nativo de Aqu?rio a casa da rela??o com os filhos e os pr?prios pais, a atitude emocional com que enfrenta seus desafios e sua hereditariedade e heran?a moral e material.