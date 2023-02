(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: fase de positivas mudanças na sua forma de se relacionar com o público. Boa lida com artes e o que é escrito. Interesses: com ajuda, este momento se mostrará favorável para suas finanças beneficiando trabalho e atividades de rotina. Vida íntima: dedicação que irá surpreendê-lo.