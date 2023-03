(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: momento que lhe será mais proveitoso com a manutenção de atitude de tolerância e generosidade. O quadro astral para este período o favorece bastante. Interesses: dia em que o êxito pode ser alcançado com ajuda e apoio de colega ou associado. Vida íntima: mudança no trato afetivo.

