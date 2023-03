(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: os rotineiros problemas do dia a dia irão dominar suas preocupações e podem fazê-lo agir de forma irritada e nervosa. Procure se controlar. Interesses: você terá dia positivo para as finanças graças à ajuda de pessoa próxima. Vida íntima: quadro de alegria com apoio de íntimos.