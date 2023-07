(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: posição astral que alterará bastante o quadro do dia, mostrando elemento de benéfica influência para tratar de demandas complicadas com amigos. Interesses: ajuda oportuna de pessoa experiente em assuntos de dinheiro ou de trabalho. Vida íntima: novo ânimo na relação com íntimos.

