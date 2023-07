(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: prevalece para este momento o seu senso prático e toda sua determinação para alcançar as próprias metas sociais. Interesses: no campo material, você terá mais lucros em negócios e em relação a dinheiro e coisas do comércio. Vida íntima: aja com tranquilidade nas questões íntimas.

Tags:

Quinta-feira