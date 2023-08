(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - A semana: bom aspecto o beneficiará nos assuntos que dependam de destreza e agilidade na rotina. Interesses: influências positivas devem marcar o seu trato com as dívidas e compromissos. Vida íntima: em dias de satisfação afetiva as tensões do cotidiano devem ser levadas com maior cuidado.

Tags:

Agosto 2023