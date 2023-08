(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: fim de semana que aponta um bom quadro astrológico o que fará com que predominem influências benéficas que valorizarão seu temperamento e personalidade nas relações sociais. Interesses: os seus compromissos e as finanças estão bem postos. Vida íntima: motive-se com mais otimismo.

Agosto 2023 | sábado