(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: hoje, um bom aspecto em seu signo marcará seu comportamento apontando quadro de harmonia e boa convivência. Interesses: acerto no trato com dinheiro e assuntos com bens duráveis. Mas, fique atento às mudanças nas tarefas do trabalho. Vida íntima: impulsividade a ser controlada.

Tags:

Agosto 2023