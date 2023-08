(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: forte ligação com o passado se dará em momento de muitas lembranças e bom encontro com amigos. Interesses: disposto e pronto a agir diante de problema financeiro que o afeta, mude sua rotina com o trabalho. Vida íntima: siga sua intuição e os seus palpites nas relações pessoais.

Tags:

Agosto 2023