(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: há indicações que apontam atitudes acertadas para o bom andamento deste seu dia. Mantenha a disposição de agir com maiores determinação e firmeza. Interesses: momento de risco por atitude intransigente com as pessoas em seu trabalho. Favores nas finanças. Vida íntima: surpresas.

Tags:

Quinta-feira