(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: hoje será muito importante que você deixe de lado a contenção e reserva e defina as suas escolhas de forma mais clara. Confie nas pessoas. Interesses: dia positivo com cuidadosa condução do trabalho. Bom aspecto lhe amplia o rigor e a seletividade. Vida íntima: emoções expostas.

Quinta-feira