(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: evite hoje as críticas e a franqueza exagerada sobre fatos e pessoas próximas nas suas relações. Interesses: com forte aspecto para o seu signo você vivenciará um dia de compensação com seu trabalho e nas finanças. Vida íntima: quadro instável por momentos de tensão com íntimos.

Quinta-feira