(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: um aspecto muito benéfico atua em seu signo e isso agora o beneficiará nas decisões de importância para as demandas de seu cotidiano. Interesses: momento tranquilo nas suas finanças e em encargo de trabalho. Vida íntima: motive-se com otimismo em dia de alegria no trato íntimo.

Quinta-feira