(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: prevalecem agora influências benéficas que trarão compensação muito intensa com novos fatos da sua vida pessoal. Interesses: você terá hoje bom momento para lidar com dinheiro alheio em fase de acerto no trabalho e na gestão de bens ou propriedade. Vida íntima: alegria contida.

Quinta-feira