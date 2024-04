(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: um momento astral com forte posição recomenda que seja mais cuidadoso com as palavras e com a avaliação das atitudes dos mais próximos. Interesses: quadro de lucros e de decisões acertadas na lida com dinheiro em dia produtivo para o trabalho. Vida íntima: convivência tumultuada.

Quinta-feira