(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: com bom trânsito a influenciá-lo você terá inesperados resultados na sua lida com demandas de família. Interesses: trabalho que irá concentrar a sua realização material. Graças a isso, se ampliam as compensações por seus esforços. Vida Íntima: dedicação, afetividade e harmonia.

Tags:

Quinta-feira