(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: não se descuide das demandas em assuntos de família e procure se mostrar mais afável e disposto ao diálogo com as pessoas. Interesses: boa influência em seu signo mostra fatores de sorte em suas atitudes em um dia de acerto no trabalho de rotina. Vida íntima: seja mais tolerante.

Quinta-feira