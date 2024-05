(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: influenciado pelo quadro astral para hoje você tenderá a preocupação excessiva com assunto de família, por vezes sem razão aparente. Interesses: boas previsões moldarão seus interesses financeiros e as tarefas e as novas obrigações do trabalho. Vida íntima: ternura com íntimos.