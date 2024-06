(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: a instabilidade de seu humor irá influir de forma acentuada no seu ânimo para lidar com demanda de pessoa próxima. Por isso, seja mais cuidadoso com as palavras e com o seu senso crítico. Interesses: estabilidade no campo das finanças. Vida íntima: quadro de compensação afetiva.

Junho 2024 | Quinta-feira