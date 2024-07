(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - A semana: neste período prevalecerá quadro favorável que trará alegria num momento muito propício para sua relação com o público. Interesses: ganho e lucros com o trabalho, campo no qual você deve retomar seus planos. Benefícios para suas finanças. Vida íntima: boa convivência e harmonia.

Domingo | Junho 2024