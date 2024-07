(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: sua sensibilidade aflorará de forma descontrolada e você deve cuidar para que isso se faça ao seu favor. Humor instável. Interesses: bom trato com as novas dívidas ou compromissos quando você terá vantagem profissional e boa opção de trabalho Vida íntima: inquietação com íntimos.