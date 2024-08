(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: bom aspecto trará a solução de importantes pendências com pessoas mais próximas ou com amigos. Interesses: senso de oportunidade e acuidade terão papel importante na sua lida com obrigações do trabalho. Nas finanças contenha gastos. Vida íntima: dia de problemas no trato íntimo.