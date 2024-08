(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - Destaque: o Sol regerá neste mês a sua 8ª casa do zodíaco influenciando os campos do apoio que você recebe dos outros, tanto financeiro e material quanto moral e o sexo. Hoje: aceite conselho e procure agir com equilíbrio no trato com a família em um dia de controle e comedimento pessoais.

Tags:

Quinta-feira